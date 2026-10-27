Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέματα σε Τούμπα και ΟΑΚΑ αύριο

Τα ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στην Τούμπα και Παναθηναϊκός – Άρης στο ΟΑΚΑ ξεχωρίζουν στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξάγεται από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ αύριο, στις 20:30, στην Τούμπα. Οι γηπεδούχοι έχουν ήδη χάσει βαθμούς στο Κύπελλο, μετά το 0-0 με τον ΟΦΗ, ενώ προέρχονται και από την ήττα με 2-1 στην Κρήτη. Αντίθετα, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με το εμφατικό 5-0 επί του Παναιτωλικού, μετά τις δύο διαδοχικές ήττες στην Αγγλία για το Champions League.

Την ίδια ημέρα, στις 17:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή της Super League και έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Conference League. Ο Άρης, από την πλευρά του, μετρά τρεις διαδοχικές νίκες μετά τη διακοπή και έχει ανέβει στην πρώτη τετράδα. Ωστόσο, η ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κύπελλο έχει περιορίσει τα περιθώρια για την είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μαρκόπουλο

Την Τετάρτη στις 15:00, η πρωτοπόρος της Super League 2, Μαρκό, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, έχοντας προηγουμένως νικήσει με 4-0 τον Πανιώνιο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν επτά συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με απολογισμό τερμάτων 13-1.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί την Κηφισιά απόψε στις 17:30, ενώ αύριο η Καλαμάτα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης και ο ΟΦΗ την ΑΕΛ. Ο Πανσερραϊκός παίζει με τη Νίκη Βόλου την Τρίτη στις 16:00, ενώ την Πέμπτη στις 18:00 ο Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό.