Χρυσή μπάλα-Χάρι Κέιν: «Το να φέρνω αυτό το τρόπαιο στην πατρίδα μου είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό»

«Το να φέρνω αυτό το βραβείο στη χώρα μου και να βλέπω έναν Άγγλο να το κερδίζει είναι κάτι μοναδικό, ειδικά εδώ, στο Λονδίνο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για το 2026, Χάρι Κέιν, αμέσως μετά τη βράβευσή του στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταφέρει ακόμα να συνειδητοποιήσω απόλυτα αυτό που ζει», εξομολογήθηκε ο 33χρονος Άγγλος στράικερ σε συνέντευξη που έδωσε αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Αγγλίας σκόραρε συνολικά 73 φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι η δεύτερη κορυφαία όλων των εποχών για μία αγωνιστική περίοδο, μένοντας πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε σημειώσει 82 γκολ τη σεζόν 2010-11.

Ταυτόχρονα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από την Αγγλία που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001, 25 χρόνια πριν. Συνολικά είναι ο έκτος Άγγλος που το καταφέρνει, ακολουθώντας τους Στάνλεϊ Μάθιους (1956), Μπόμπι Τσάρλτον (1966), Τζορτζ Μπεστ (1968) και Κέβιν Κίγκαν (1978 και 1979).

«Πριν από μένα υπήρξαν σπουδαίες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου, οπότε το να μπορώ να λέω σήμερα ότι ως Άγγλος κέρδισα τη Χρυσή Μπάλα είναι κάτι το φανταστικό. Νιώθω βαθιά υπερήφανος. Φοράω τη φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια με μεγάλη τιμή και λατρεύω να αγωνίζομαι για την πατρίδα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το να επιστρέφω με αυτό το τρόπαιο στην πατρίδα μου και να βλέπω έναν συμπατριώτη μου να το κατακτά είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή, πόσο μάλλον εδώ στο Λονδίνο. Είναι μια μαγική νύχτα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος», συμπλήρωσε ο αρχηγός των Άγγλων.

Η μετακόμισή του στην Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2023 «αποδείχθηκε ένα κομβικό σημείο για την πορεία και τη ζωή μου. Το να φύγω για το εξωτερικό, να πάρω μαζί την οικογένειά μου, να αλλάξω την καθημερινότητά μου και να δεχτώ μια καινούργια πρόκληση ήταν τεράστιο βήμα», επεσήμανε.

«Ανήκα σε όλη μου τη ζωή στην Τότεναμ, όμως γνώριζα ότι έπρεπε να κάνω αυτή την αλλαγή. Ήθελα να εξελιχθώ και να γίνω ακόμη καλύτερος παίκτης, και η Μπάγερν Μονάχου ήταν ο τέλειος προορισμός για να το καταφέρω. Μέχρι τώρα έχουμε δημιουργήσει μια τρομερή σύνδεση και χαίρομαι πολύ που μπορώ να μοιραστώ αυτό το τρόπαιο και μαζί τους».