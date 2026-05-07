Παναθηναϊκός: Χωρίς κόσμο το «αντίο» στη Λεωφόρο
Ενώπιον κενών εξεδρών θα αποχαιρετήσει το γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε την «πράσινη» ΠΑΕ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας της ρίψης δύο κροτίδων από τη θύρα 13 και πέντε πυροτεχνημάτων από τη θύρα 7, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, που έγινε την περασμένη Κυριακή (3/5) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης».
Βάσει της απόφασης αυτής, το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ στις 17 Μαΐου, στο φινάλε των πλέι οφ, σε αυτό που αναμένεται να είναι το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα.
