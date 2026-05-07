Η ΔΟΕ ήρε τις κυρώσεις για τους αθλητές από τη Λευκορωσία-Διατηρεί τους περιορισμούς για τους Ρώσους

Την άρση όλων των περιορισμών σε βάρος αθλητών και αθλητριών από τη Λευκορωσία, που είχαν επιβληθεί το 2022, λόγω της υποστήριξης της χώρας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι Λευκορώσοι μπορούν πλέον να αγωνίζονται κανονικά, με τα χρώματα και τα διακριτικά της χώρας τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ενώ επιτρέπεται πλέον και η ανάκρουση του ύμνου της Λευκορωσίας.

Αντίθετα, η ΔΟΕ, διατηρεί τις κυρώσεις για τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ρωσίας, που συνεχίζουν να γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις, ως ουδέτεροι και μόνο σε ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα.

