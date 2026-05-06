Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία, έφυγε από την ζωή ο Σταύρος Τσώχος

Θλίψη στον δημοσιογραφικό και αθλητικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα τόσο στον χώρο των ΜΜΕ όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Σταύρος Τσώχος αποτέλεσε μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της αθλητικής δημοσιογραφίας, με πολυετή παρουσία σε εφημερίδες, τηλεόραση και αθλητικές μεταδόσεις. Πριν στραφεί επαγγελματικά στη δημοσιογραφία, είχε αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής σε ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή άρχισε το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως, ενώ δύο χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό, την φανέλα του οποίου φόρεσε μέχρι το 1961. Στο διάστημα αυτό πέρασε και από την Προοδευτική, ενώ στη συνέχεια έκλεισε την καριέρα του στον Φωστήρα, έχοντας καταγράψει συμμετοχές και στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ακολούθησε την δημοσιογραφία, έναν χώρο στον οποίο καθιερώθηκε και ξεχώρισε. Συνεργάστηκε με εφημερίδες όπως η «Ημέρα», η «Ακρόπολη» και «Τα Νέα», όπου εργάστηκε επί σειρά ετών, ενώ είχε παρουσία και στο «Φως των Σπορ», αλλά και σε αθλητικά περιοδικά.

Η ενασχόλησή του με την τηλεόραση άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμμετέχοντας σε αθλητικές εκπομπές και περιγραφές αγώνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της πορείας του εργάστηκε σε μέσα όπως η ΕΡΤ, το MEGA και ο ΑΝΤ1, παραμένοντας ενεργός στον χώρο μέχρι τα τελευταία χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή του.

Παράλληλα, είχε αναλάβει και καθήκοντα διευθυντή στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας τις υπηρεσίες του και από διοικητική θέση.

