Μουντιάλ 2026- Ιράν: «Θέλουμε εγγυήσεις, οικοδέσποινά μας η FIFA, όχι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιραν, Μεχνί Τατζ, δήλωσε ότι η διοργανώτρια αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου «είναι η FIFA, όχι ο κ. Τραμπ ή η Αμερική» και έχει ζητήσει σεβασμό προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εάν η εθνική ομάδα, ταξιδέψει τελικά στις ΗΠΑ, για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026.

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή της ομάδας του Μεχντί Ταρέμι παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνι έως τις 20 Μαίου στη Ζυρίχη, αναφέρει το BBC αλλά και κορυφαία ΜΜΕ στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FFIRI), Μεχντί Τατζ, ήταν μεταξύ μιας αντιπροσωπείας που επέστρεψε από τα καναδικά σύνορα πριν από το συνέδριο της FIFA την περασμένη εβδομάδα στο Βανκούβερ, θεωρώντας ότι η μεταχείρισή τους έγινε με τρόπο που δεν έδειξε σεβασμό.

Ο Τατζ είπε ότι η απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα ήταν δική τους επιλογή, αλλά ο υπουργός μετανάστευσης του Καναδά επιβεβαίωσε στο κοινοβούλιο ότι η βίζα του προέδρου της FFIRI είχε ακυρωθεί ενώ βρισκόταν στον αέρα, λόγω των διασυνδέσεών του με το IRGC.

Το IRGC ιδρύθηκε για να υπερασπιστεί το ισλαμικό σύστημα του Ιράν και έχει γίνει μια σημαντική στρατιωτική, πολιτική και οικονομική δύναμη στη χώρα. Ωστόσο, αναφέρεται ως τρομοκρατική οργάνωση στον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, έγραψε για να εκφράσει τη λύπη του για την «ταλαιπωρία και την απογοήτευση» και κάλεσε την FFIRI στη Ζυρίχη.

Ο Μεχντί Τατζ, ο οποίος διετέλεσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του IRGC, δήλωσε (5/5) στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, την Ισλαμική Ραδιοτηλεόραση του Ιράν (IRIB), ότι θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από το διοικητικό όργανο σχετικά με τη μεταχείριση των Ιρανών αξιωματούχων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί, για το ταξίδι μας, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC», είπε ο Τατζ. Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή. Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και η ευθύνη αναληφθεί σαφώς, τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα συμβεί ξανά».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, ότι κανείς που έχει δεσμούς με το IRGC δεν θα γίνει δεκτός στη χώρα.

«Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το οποίο προκριθήκαμε, και η οικοδέσποινά μας είναι η FIFA – όχι ο κ. Τραμπ ή οι ΗΠΑ», είπε ο Τατζ.

«Εάν δεχτούν να μας φιλοξενήσουν, τότε πρέπει επίσης να δεχτούν ότι δεν πρέπει να προσβάλλουν τους στρατιωτικούς μας θεσμούς με κανέναν τρόπο. Επειδή αν το κάνουν, τότε φυσικά θα μπορούσε να δημιουργήσει την ίδια κατάσταση που συνέβη στον Καναδά, όπου υπήρχε η πιθανότητα να επιστρέψουμε. Επομένως, πρέπει να υπάρχει αυτό το είδος εγγύησης, ώστε να μπορούμε να πάμε με ηρεμία».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Το Ιράν ήταν η μόνη ομοσπονδία της FIFA μεταξύ των 211 χωρών μελών που δεν είχε εκπροσώπηση στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε στο συνέδριο της FIFA, ότι το Ιράν θα πάει στις ΗΠΑ και θα αγωνιστεί όπως έχει προγραμματιστεί, παρά το αίτημα του Ιράν τον Μάρτιο να μεταφερθούν οι αγώνες του στο Μεξικό.

Το Ιράν προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μετά την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο στον τρίτο γύρο των προκριματικών της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (AFC) και κληρώθηκε στον 7ο όμιλο μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο.

Τα παιχνίδια του στον 7ο όμιλο:

15 Ιουνίου: εναντίον Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες

21 Ιουνίου: εναντίον Βελγίου στο Λος Άντζελες

26 Ιουνίου: εναντίον Αιγύπτου στο Σιάτλ

Το Ιράν θα παίξει όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που προκριθεί στα νοκ άουτ, οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στις ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ