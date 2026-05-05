Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας ισοπαλία (2-2 με την Φαμαλικάο ), έμεινε στα 21 γκολ (σ.σ: του αφαιρέθηκε το γκολ που του είχε πιστωθεί στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί της Ζιλ Βισέντε) και τους 31,5 βαθμούς, υποχωρώντας στην 19η θέση στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»!

Να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν έχει πανηγυρίσει από την 27η αγωνιστική, εναντίον της Βιτόρια ντε Γκιμαράες, στις 21 Μαρτίου, και έχει μόνο δύο γκολ στις τελευταίες 13 αγωνιστικές.

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός) σκόραρε στην ήττα (3-1) από τον ΠΑΟΚ, έφτασε τα 18 γκολ και τους 27 βαθμούς, και καταλαμβάνει την 37η θέση (από 42ος). Να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα δεν του έχει πιστώσει εκ παραδρομής το 18ο γκολ.

Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) έπαιξε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο της ισοπαλίας (2-2) με την Χάιντενχαιμ, δεν σκόραρε και παρέμεινε στα 33 γκολ και τους 66 βαθμούς, αρκετούς για να του εξασφαλίσουν, όπως όλα δείχνουν το «χρυσό παπούτσι» .

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) σκόραρε στην εκτός έδρας ισοπαλία (3-3) με την Έβερτον, έφτασε τα 25 γκολ και τους 50 βαθμούς και είναι μόνος στην δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης.

Το βάθρο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)-είναι τραυματίας και δεν αγωνίστηκε την εκτός έδρας νίκη (0-2) επί της Εσπανιόλ, παραμένοντας στα 24 γκολ και τους 48 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 39 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 66 (33 γκολ Χ 2)

2. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 50 (25 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 48 (24 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 44 (22 γκολ Χ 2)

5. Ντιόν Μπέλιο Ντιναμό Ζάγκρεμπ 43,5 (29 γκολ Χ 1,5)

6. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 42 (21 γκολ Χ 1)

7. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 39 (25 γκολ Χ 1,5)

8. Εστέμπαν Λεπάουλ Ρεν 38 (19 γκολ Χ 2)

9. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 37,5 (25 γκολ Χ 1,5)

10. Ντένις Ουντάβ Στουτγκάρδη 36 (18 γκολ Χ 2)

11. Αλεξάνταρ Κατάι Ερυθρός Αστέρας 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)

12. Ράιαν Μαέε Ομόνοια 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)

13. Πολ Ονουάτσο Τραμπζονσπόρ 33 (22 γκολ Χ 1,5)

14. Πάτρικ Σικ Λεβερκούζεν 32 (16 γκολ Χ 2)

15. Χοακίν Πανικέλι Στρασμπούρ 32 (16 γκολ Χ 2)

16. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 32 (16 γκολ Χ 2)

17. Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα 32 (16 γκολ Χ 2)

18. Άντε Μπούντιμιρ Οσασούνα 32 (16 γκολ Χ 2)

19. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

20. Γιάνις Μπεργκαουί Εστορίλ 30 (20 γκολ Χ 1,5)

21. Έλντουρ Σομουρόντοφ Μπασάκσεχιρ 30 (20 γκολ Χ 1,5)

22. Φεράν Τόρες Μπαρτσελόνα 28 (14 γκολ Χ 2)

23. Μέισον Γκρίνγουντ Μαρσέιγ 30 (15 γκολ Χ 2)

24. Λουίς Ντίας Μπάγερν 30 (15 γκολ Χ 2)

25. Σερού Γκιρασί Ντόρτμουντ 30 (15 γκολ Χ 2)

26. Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης 30 (15 γκολ Χ 2)

27. Άντονι Σεμένιο Μάντσεστερ Σίτι 30 (15 γκολ Χ 2)

28. Ζοάο Πέδρο Τσέλσι 30 (15 γκολ Χ 2)

29. Ντόνιελ Μάλεν Ρόμα 30 (15 γκολ Χ 2)

30. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

31. Ταλίσκα Φενέρμπαχτσε 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

32. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

33. Μικέλ Ογιαρθάμπαλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 28 (14 γκολ Χ 2)

34. Μίκαελ Ολίσε Μπάγερν 28 (14 γκολ Χ 2)

35. Αντρέι Κράμαριτς Χοφενχάιμ 28 (14 γκολ Χ 2)

36. Βίκτορ Γκιόκερες Άρσεναλ 28 (14 γκολ Χ 2)

37. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

38. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

39. Στέφαν Σιγκούρνταρσον Γκόου Αχέντ Ιγκλς 27 (18 γκολ Χ 1,5)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ