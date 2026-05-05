Ντεμπούτο στο Diamond League στη Σανγκάη για τον Εμμ. Καραλή στις 16 Μαΐου

Από τη Σανγκάη στις 16 Μαΐου, στο Diamond League, θα ξεκινήσει το θερινό αγωνιστικό πρόγραμμα του Εμμανουήλ Καραλής. Ο «ασημένιος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν επέλεξε και φέτος την Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περιόδου.

Η «αυλαία» του Diamond League ανοίγει στη Σανγκάη μετά την αναβολή του αγώνα στην Ντόχα και τη μεταφορά του για τις 19 Ιουνίου.

Ο άλτης των 6,17 μ., που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του 2025 και της χειμερινής σεζόν του 2026, θα συνεχίσει στις 29 Μαΐου στο μίτινγκ της Λεμεσoύ, ενώ στις 3 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο Τούρκου της Φινλανδία.

Οι αγώνες του Diamond League αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον ίδιο, γι’ αυτό και έχει προγραμματίσει συμμετοχές τόσο στο Όσλο όσο και στη Ντόχα. Σε περίπτωση που η διοργάνωση στο Κατάρ αναβληθεί, θα λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο (20-21/6).

Ο πρώτος κύκλος των αγώνων του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του, στο μίτινγκ της Οστράβα, στο Diamond League του Παρίσι (28 Ιουνίου), καθώς και με τον δικό του αγώνα, το Fly Athens, στις 5 Ιουλίου, έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Καραλής έχει μπροστά του δύο μεγάλες προκλήσεις: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) και το πρώτο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

Η σεζόν αναμένεται συναρπαστική για τον Έλληνα αθλητή που βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Εμμανουήλ Καραλή:

– 16/5 Σανγκάη – Diamond League

– 29/5 Λεμεσός

– 3/6 Τούρκου

– 10/6 Όσλο – Diamond League

– 16/6 Οστράβα

– 19/6 Ντόχα – Diamond League

– 28/6 Παρίσι – Diamond League

– 5/7 Fly Athens

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ