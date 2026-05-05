Έφυγε από τη ζωή ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ. Ο θρυλικός Πορτορικανός διεθνής πάουερ φόργουορντ/σέντερ, με θητεία σε τρεις ελληνικές ομάδες (Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας, Ηράκλειο, Άρη και ΠΑΟΚ), αλλά και στους Γιούτα Τζαζ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα ανάμεσα σε άλλες, άφησε την τελευταία πνοή του νωρίς το πρωί σήμερα, μετά από μάχη με τον καρκίνο στο νοσοκομείο Άσφορντ στο Σαν Χουάν, όπου βρισκόταν από την 1η Μαΐου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Σύλβια Ρίος και την κόρη του Νέιρα.

Τον Νοέμβριο του 2023, είχε αποκαλύψει ο ίδιος, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram, ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο του παχέος εντέρου, στέλνοντας παράλληλα τότε ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης. Αυτή τη μάχη, όμως δεν την κέρδισε…

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, μέλος του Hall of Fame της FIBA, γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1963 στην μικρή πόλη Αϊμπονίτο του Πουέρτο Ρίκο. Θα διέγραφε μία τεράστια καριέρα 25 ετών, με κορύφωση αυτής τη διετία στους Γιούτα Τζαζ του ΝΒΑ (1988-90). Στην Ελλάδα εκτός από τις φανέλες των Γυμναστικού Λάρισας (1994-95), Ηρακλείου (1995-96) και Άρη (1997), το καλοκαίρι του 1998 αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν αγωνίστηκε, καθώς βρέθηκε θετικός στην απαγορευμένη ουσία «στανοζόλη» και του απαγορεύτηκε η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να μην ξαναφορέσει τη φανέλα της εθνικής Πουέρτο Ρίκο. Σε ηλικία 41 ετών τότε, το καλοκαίρι του 2004, η ανακοίνωση της είδησης είχε συμπέσει χρονικά με τον τελευταίο αγώνα κατάταξης της εθνικής Ελλάδας στο Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ, που συμπτωματικά ήταν απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ήττα του Πουέρτο Ρίκο από την 5η τελικά «επίσημη αγαπημένη», ο Ορτίθ έκανε πολλούς γνώριμούς του από τη θητεία του στην Ελλάδα να δακρύσουν. Δύο χρόνια αργότερα, το 2006, και μετά τον αποκλεισμό της Αρεσίμπο από τους τελικούς του πορτορικανικού πρωταθλήματος, ο Ορτίθ αντιμετώπισε και πάλι με ψυχραιμία τη θέα την αυλαίας που πέφτει, αυτή τη φορά οριστικά και αμετάκλητα, και σε συλλογικό επίπεδο δηλαδή. Ήταν, τότε 43ων ετών!

Ποιος ήταν ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ;

Ένας καθαρόαιμος σέντερ, ένας «τζέντλεμαν» μέσα και έξω από τα παρκέ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρωτοεμφανίστηκε το 1995 φορώντας τη φανέλα του ΓΣ Λάρισας κι στη συνέχεια αγωνίστηκε για μία σεζόν στο Ηράκλειο. Τόσο του άρεσε η Ελλάδα, που παρέμεινε για μια πενταετία. Κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς με τον Άρη στην Προύσα, αλλά ενεπλάκη σε υπόθεση ντόπινγκ κατά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Όπου κι αν αγωνίστηκε, ο… γυναικείος φίλαθλος κόσμος «παραληρούσε» στο πέρασμά του.

Η διεθνής καριέρα του είχε αρχίσει το καλοκαίρι του 1983 από το Καράκας, όπου έκανε το ντεμπούτο του στους Παναμερικανικούς αγώνες. Νωρίτερα το 1985 έπαιζε μπάσκετ στο πανεπιστήμιο του Όρεγκον απ’ όπου μεταπήδησε δύο χρόνια αργότερα στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της Σαραγόσα. Οι Γιούτα Τζαζ τον είδαν στο ισπανικό πρωτάθλημα, τον επέλεξαν στα ντραφτ και τον «έχρισαν» ως δεύτερο Πορτορικανό που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ μετά τον Μπουτς Λι. Ήταν το 1988, όταν ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ συμμετείχε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του, στη Σεούλ, όπου το Πουέρτο Ρίκο τερμάτισε στην 7η θέση. Μετά από μία σύντομη παραμονή στο ΝΒΑ, υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης κι έναν χρόνο αργότερα στην Μπαρτσελόνα, όπου παρέμεινε μέχρι και το 1994. Χρυσό στους Αγώνες της Καραϊβικής και Κεντρικής Αμερικής το 1993, ενώ το 1996 αναδείχτηκε πρώτος ριμπάουντερ στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ηρακλή. Ακόμη αναδείχτηκε μέσα στους πρώτους δέκα ριμπάουντερ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996.

Μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας του ανέλαβε τη θέση του βοηθού τζένεραλ μάνατζερ της εθνικής Πουέρτο Ρίκο από κοινού με τους Τζερόμ Μίνσι και Ρολάντο Ουρουϊτνέρ.

– Η καριέρα του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ:

– Μέλος της Εθνικής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο από το 1983 (ντεμπούτο σε ηλικία 20 ετών στους Παναμερικανικούς στο Καράκας) ως και τους Ολυμπιακούς του 2004

– Τέσσερα Ολυμπιακά τουρνουά (1988, 1992, 1996, 2004)

– Πέντε Μουντομπάσκετ από το 1986 ως το 2002

– Ντραφτ το 1987 από τους Γιούτα Τζαζ στο νούμερο 15

– Φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών την περίοδο 1990-91 με την Μπαρτσελόνα

– Κόπα Ντελ Ρέι με την Μπαρτσελόνα το 1991

– Κύπελλο Κόρατς με τον Άρη το 1997 στους διπλούς τελικούς με την Τόφας

— Οι ομάδες του του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ:

1980: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1981: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1982: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1983: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1984: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1985: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1985-1986: Όρεγκον (NCAA)

1986: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1986-1987: Όρεγκον (NCAA)

1987: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1987-1988: Σαραγόσα (Ισπανία – ACB)

1988: Aτλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1988-1989: Γιούτα Τζαζ (NBA)

1989: Ατλέτικο δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1989-1990: Γιούτα Τζαζ (NBA) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία – ACB)

1990: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1990-1991: Μπαρτσελόνα (Ισπανία – ACB)

1991: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1991-1992: Μπαρτσελόνα (Ισπανία – ACB)

1992-1993: Αντόρε (Ισπανία – ACB)

1993-1994: Μάλαγα (Ισπανία – ACB)

1994: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1994-1995: Τορίτος Καγιέι (BSN) – Λάρισα (Ελλάδα – A1) – Σαν Τζερμάν (BSN)

1995: Aτλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1995-1996: Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα – A1) – Σαν Τζερμάν

1996: Aτλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1996-1997: Aρης Θεσσαλονίκη (Ελλάδα – A1)

1997-1998: Άρης Θεσσαλονίκη (Ελλάδα – Α1)

1998: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN) – Γκαϊκερίες δε Μαργκαρίτα (VEN)

1998-1999: ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

1999: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2000: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2000-2001: Οουρένσε (Ισπανία)

2001: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2001-2002 Εσπαρτάνος δε Μαργκαρίτα (Βενεζουέλα – LNB)

2002: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2003: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2004: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2005: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2005-06: Καπιτάνες δε Αρεσίμπο

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ