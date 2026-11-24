Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τη Σελέν Ερντέμ, η οποία αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μπάσκετ γυναικών.

Η Τουρκάλα προπονήτρια είχε αναλάβει τα ηνία του συλλόγου τον Μάρτιο του 2025.

Η παρουσία της Ερντέμ στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε, με τον Αθλητικό Όμιλο να γνωστοποιεί επίσημα την απόφαση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η προπονήτρια οδήγησε τις «πράσινες» στους τελικούς του πρωταθλήματος, ενώ τη σεζόν 2025-2026 έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του EuroCup.

Πρόκειται για τις αγωνιστικές επιδόσεις που ξεχώρισαν στην παρουσία της στον πάγκο του Παναθηναϊκού, από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Μάρτιο του 2025 μέχρι την αποχώρησή της.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Στην ανακοίνωσή του, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τη λύση της συνεργασίας με την προπονήτρια και αναφέρθηκε στην πορεία της στην ομάδα, ευχαριστώντας την για την προσφορά της.

Παράλληλα, της ευχήθηκε καλή συνέχεια στην επαγγελματική της διαδρομή.