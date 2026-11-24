Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τέθηκε νοκ άουτ από τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία και την Ισπανία, για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Ο διεθνής άσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει συγκεντρωθεί υγρό στο συγκεκριμένο σημείο.

Η απουσία του έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η γαλανόλευκη, ενόψει των δύο αναμετρήσεων. Η Εθνική καλείται να αγωνιστεί χωρίς να έχει στη διάθεσή της όλους τους διαθέσιμους παίκτες, την ώρα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω του αρνητικού ρεκόρ της στα προκριματικά.

Δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική απουσία για την Εθνική. Εκτός δράσης λόγω προβλημάτων βρίσκονται επίσης οι Νικ Καλάθης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, οι οποίοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Παράλληλα, από τις κλήσεις της Εθνικής απουσιάζουν τα ονόματα του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Γιώργου Παπαγιάννη.