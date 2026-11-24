H KAE Παναθηναϊκός δικαιώθηκε από το Α.Σ.Ε.Α.Δ. και το -2 «σβήστηκε», με το τριφύλλι να βρίσκεται πλέον στη 2η θέση του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Οι πράσινοι είχαν τιμωρηθεί αρχικά για περιστατικό με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πέμπτο τελικό της GBL, ωστόσο το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αποφάσισε την άρση των ποινών.

Αφού αρχικά μειώθηκε η τιμωρία της έδρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών διέγραψε και το πρόστιμο των 100.000 ευρώ και οι δύο βαθμοί επιστράφηκαν στο «τριφύλλι».

Επομένως, η ομάδα του Ομπράντοβιτς είναι πλέον στους 15 βαθμούς και στο 7-1, αφήνοντας πίσω τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παρέμεινε στους 13 βαθμούς και στην 4η θέση του πρωταθλήματος, καθώς το Α.Σ.Ε.Α.Δ. απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει.

Η βαθμολογία στο Ελληνικό Πρωτάθλημα διαμορφώνεται ως εξής: