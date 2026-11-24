Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε θερμή υποδοχή από τους πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, που πλέον αγωνίζεται στην Τουρκία με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, επισκέφθηκε την προπόνηση των «ερυθρόλευκων» και συναντήθηκε ξανά με παλιούς γνώριμους.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από αγκαλιές, χαμόγελα και συγκινητικές στιγμές. Οι πρώην συμπαίκτες του τον υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά, δείχνοντας πως οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στην ομάδα παραμένουν ισχυρές.

Ανάμεσα σε εκείνους που τον καλωσόρισαν ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ. Οι δύο παίκτες είχαν θερμή συνάντηση, ενώ ο ΜακΚίσικ συνομίλησε και με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο τετ-α-τετ.

Την επίσκεψη του Αμερικανού δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο που αναρτήθηκε αποτυπώνονται οι στιγμές από την επιστροφή του στο ΣΕΦ, αλλά και η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι άνθρωποι της ομάδας.

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ συνόδευσε το βίντεο με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα, τονίζοντας πως ορισμένοι δεσμοί παραμένουν αναλλοίωτοι στον χρόνο.

Πηγή Βίντεο: X – Olympiakos B.C.