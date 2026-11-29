Νέα δημόσια αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στις ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, μετά τις καταγγελίες των «πρασίνων» και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τις δύο πλευρές.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της δικαιοσύνης και προειδοποιώντας ότι «τέλος η ανοχή μας».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η πράσινη ΚΑΕ στράφηκε κατά του Ολυμπιακού και του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, αναφερόμενη στις καταγγελίες που έχουν προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ που μηνύει και καταγγέλλει επί χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ -μεταξύ άλλων- για τις θέσεις μας κατά του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, μετράει θιγμένη… καταγγελίες.

Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο εκατομμυριούχος προαγωγός φιλάθλου πνεύματος, Μπαρτζώκας, που αναγκάστηκε να… διακανονίσει με το Δημόσιο το 50.000 ευρώ πρόστιμο που του επεβλήθη για την αήθη επίθεσή του κατά θεατών και στελέχους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ και εργαζομένων, ΔΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ.

Δεν επιτρέπουμε άλλο τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης.

Τέλος η ανοχή μας.

Υ.Γ. Καταδίκες να μετράτε…”

Η απάντηση του Ολυμπιακού

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν λόγο για οκτώ καταγγελίες του Παναθηναϊκού κατά της ομάδας και του Γιώργου Μπαρτζώκα, κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

“Σε οκτώ (8) ανέρχονται συνολικά μέχρι σήμερα οι καταγγελίες της ΚΑΕ ΠΑΟ κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Εuroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ, κατά την τρέχουσα μόνο αγωνιστική περίοδο.

Καμία από αυτές δεν αφορά αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Πρόκειται για επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται.”

Οι δύο ανακοινώσεις ανεβάζουν ξανά τους τόνους στην αντιπαράθεση των δύο ΚΑΕ, με τις εκατέρωθεν αιχμές να μεταφέρουν τη διαμάχη πέρα από το αγωνιστικό παρκέ και στο πεδίο των θεσμικών καταγγελιών.