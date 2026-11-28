Γιάννης Αντετοκούνμπο – Η Εθνική έπρεπε να κερδίσει. Το παιχνίδι το είχαν στα χέρια τους

Γιάννης Αντετοκούνμπο – Η Εθνική έπρεπε να κερδίσει. Το παιχνίδι το είχαν στα χέρια τους INTIME

Η ήττα της Εθνικής Μπάσκετ από την Γεωργία έχει προβληματίσει όλους όσοι παρακολουθούν την ΄΄επίσημη αγαπημένη΄΄.Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το αποτέλεσμα και εξέφρασε τον προβληματισμό του.

«Είναι δύσκολο. Προφανώς, είδα όλο το παιχνίδι. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι που έπρεπε να είχαμε κερδίσει.

Πάντα προσπαθώ να παραμένω όσο πιο κοντά γίνεται στην ομάδα. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι τα αδέρφια μου.

Τι τους είπες μετά από εκείνο το παιχνίδι;

Αυτό είναι ιδιωτικό, είναι ιδιωτικό. Δεν θα ήθελα να το μοιραστώ. Αλλά προφανώς, όπως είδατε όλοι, ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν στα χέρια τους. Το είχαν!

Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι παίζουν με την Ισπανία την Κυριακή. Ξέρω ότι θα δώσουν ό,τι έχουν. Έπειτα ελπίζω να μπορέσουν να συγκεντρωθούν στην Ουκρανία και μετά στη Γεωργία. Και φυσικά, θα ήθελα να μπορούσα να είμαι εκεί, αλλά…

Ανυπομονείς να επιστρέψεις;

Αν… Όχι, όχι αν – όταν! Όταν προκριθούν, ναι!»