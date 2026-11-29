Το πώς θα κατακτήσει τη χώρα , κερδίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων ήταν η πρώτη σκέψη του ανθρώπου που κέρδισε την βαρύτητα και έβαλε στη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων την …πορτοκαλί θεά . Δίνοντας μια ξεχωριστή συνέντευξη στο ΑΠΕ ο Νίκος Γκάλης , άνθρωπος που στο όνομα του χιλιάδες κόσμου πίνουν νερό , και χιλιάδες παιδιά κάνουν όνειρα ξεδιπλώνει τα όσα έζησε , πίστεψε , διεκδίκησε και τελικά πέτυχε .

Με κάθε αγώνα, με κάθε καλάθι, με κάθε του εμφάνιση, κατακτά τον σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων. Το όνομά του ακούγεται παντού. Άλλοι τον αποκαλούν θρύλο, άλλοι θεό της πορτοκαλί μπάλας και ένα προσωνύμιο έμελλε να τον συνοδεύει για πάντα, ο «Γκάνγκστερ».

Η υπόσχεση που είχε δώσει εκείνο το πρώτο βράδυ έγινε πραγματικότητα με τον Νίκο Γκάλη να αλλάζει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τίτλοι, τρόπαια, διακρίσεις. Επιτυχίες που έκαναν τον κόσμο να παραληρεί από χαρά. Χιλιάδες αφίσες με τη μορφή του κρέμονταν στους τοίχους παιδικών και εφηβικών δωματίων, φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά και ασταμάτητα το όνομα του την ώρα που ο ίδιος έκανε τα αδύνατα να μοιάζουν δυνατά – «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα».

Αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου του, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και θα παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στις 304 σελίδες του, ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής αφηγείται τη δική του διαδρομή στο άθλημα και με την αφορμή της έκδοσης παραχωρεί συνέντευξη στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την Αναστασία Καρυπίδου:

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ :

Ερώτηση: Όταν πρωτοήρθατε από το Νιου Τζέρσεϊ στη Θεσσαλονίκη, φανταζόσασταν ότι θα αφήνατε τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία και την καθημερινότητά της πόλης;

Απάντηση: Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, ένα από τα πρώτα βράδια που αντίκριζα τη Θεσσαλονίκη από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, ότι θα κατακτήσω αυτή τη χώρα, εννοώντας τις καρδιές των φιλάθλων. Πριν έρθω στην Ελλάδα, δεν γνώριζα τίποτα για το ελληνικό μπάσκετ. Σύντομα, όμως, κατάλαβα ότι δεν είχε κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων κι αυτό ήταν κάτι που ήθελα να αλλάξω.

Τελικά, καταφέραμε κάτι μεγαλύτερο από ένα αθλητικό γεγονός. Αφήσαμε ένα ισχυρό, όπως λέτε, αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Ερώτηση: Όλοι θυμόμαστε πώς αψηφούσατε τη βαρύτητα μέσα στο γήπεδο. Ποια ήταν, όμως, η μεγαλύτερη βαρύτητα που χρειάστηκε να αψηφήσετε έξω από αυτό;

Απάντηση: Από παιδί ήμουν χαμηλών τόνων, αλλά ήξερα από πολύ νωρίς τι αγαπούσα. Την ελευθερία να ζω ανέμελα με τους φίλους μου, μα πιο πολύ να παίζω basketball όσο περισσότερο γινόταν. Όταν έλεγα στην οικογένειά μου ότι θα γίνω επαγγελματίας αθλητής, ήταν φυσιολογικό να μην πιστεύουν σε αυτή την εξέλιξη. Προερχόμουν από ένα περιβάλλον που τα μεγάλα όνειρα δεν φαίνονταν εφικτά. Ήταν μιας μορφής «βαρύτητα» που δεν μου επέτρεπε να πάω ψηλά.

Προσωπικά, επέλεξα να αψηφήσω ό,τι θα μπορούσε να με «κρατήσει κάτω». Γι’ αυτό και αφιερώνω το βιβλίο «σε εκείνους που στοχεύουν ψηλά». Αν στοχεύσουμε ψηλά, αποφασίσουμε να εργαστούμε σκληρά και πιστέψουμε στον εαυτό μας έχουμε κάνει το πρώτο και μεγαλύτερο βήμα.

Ερώτηση: Για πολλά χρόνια επιλέγατε να κρατάτε χαμηλό προφίλ και να αφήνετε το παιχνίδι να μιλάει για εσάς. Τι σας έκανε τώρα να ανοίξετε ένα τόσο προσωπικό κεφάλαιο της ζωής σας; Υπήρχαν πράγματα που για χρόνια δεν ήσασταν έτοιμος να μοιραστείτε;

Απάντηση: Πέρασαν πολλά χρόνια από το τέλος της καριέρας μου και πολλές φορές άκουσα φίλους ή απλούς φιλάθλους να με ρωτούν για τις δικές μου αναμνήσεις, αλλά και τη γνώμη μου για πράγματα που έζησα εκείνη την εποχή. Ακόμη και παιδιά που είναι πολύ μικρά για να ξέρουν ποιος είμαι, με πλησιάζουν για μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο και θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πορεία μου στο μπάσκετ.

Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσουν τα νέα παιδιά ποιος είμαι και πως έγινα ό,τι έγινα. Δεν παύω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, με μια ήρεμη οικογενειακή ζωή.

Ερώτηση: Ο κόσμος σας αντιμετώπισε ως κάτι πολύ περισσότερο από έναν σπουδαίο καλαθοσφαιριστή. Πώς διαχειρίζεται ένας άνθρωπος την τόσο μεγάλη αγάπη;

Απάντηση: Αφού η συνολική μου πορεία κρίνεται επιτυχημένη από το σύνολο των φιλάθλων και πραγματοποίησα το όνειρό μου ως επαγγελματίας αθλητής, αισθάνομαι ευγνώμων για το ότι δέχομαι μέχρι σήμερα εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Η αλήθεια είναι ότι συγκινούμαι, ίσως περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, όταν ο κόσμος εκφράζει τα θετικά του συναισθήματα για εμένα, είτε σε κάποιες ειδικές περιστάσεις ή ακόμα και στην καθημερινότητα.

Ερώτηση: Όταν βλέπετε το Νο 4 της Εθνικής και το Νο 6 του Άρη να βρίσκονται ψηλά στις οροφές δύο ιστορικών γηπέδων, νιώθετε ότι αποσύρθηκαν δύο φανέλες ή ότι ένα κομμάτι της ζωής σας θα συνεχίσει να ζει για πάντα μέσα από αυτές;

Απάντηση: Νιώθω ότι είναι μια ευκαιρία για τα νέα παιδιά και τους νέους αθλητές που κοιτάζουν ψηλά αυτές τις φανέλες, να μάθουν περισσότερα για τη δική μου πορεία, να εμπνευστούν από αυτήν και να ακολουθήσουν τα δικά τους όνειρα, πετυχαίνοντας τους δικούς τους στόχους. Φυσικά και οι παλιότεροι έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν ωραίες στιγμές του παρελθόντος. Προτεραιότητα, πάντως, έχουν τα συναισθήματα των νέων ανθρώπων. Δεν είμαι ο τύπος που ζει με το παρελθόν, ζω το σήμερα και το απολαμβάνω.

Ερώτηση: Στην πορεία σας συναντήσατε και αντιμετωπίσατε μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ. Ποια συνάντηση ή ποια αναμέτρηση έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη και γιατί;

Απάντηση: Είναι πραγματικά πολλοί οι αγώνες και πολλοί οι σπουδαίοι αντίπαλοι. Το καλοκαίρι του 1987, όμως, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή καθώς η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ χάρισε περηφάνια και αυτοπεποίθηση σε έναν ολόκληρο λαό.

Ανέδειξε, επίσης, τη σημασία της ομαδικότητας, που χαρακτήρισε τη δική μας γενιά και έδειξε πως καταφέραμε, ως ένα σύνολο που δούλευε μαζί και πίστευε στην ομάδα, να κατακτήσουμε την κορυφή.

Το ασημένιο μετάλλιο, επίσης, του 1989 ήταν μια τεράστια αθλητική επιτυχία. Ειδικά η νίκη απέναντι στην πλήρη Σοβιετική Ένωση σε μια έδρα που δεν ήταν η δική μας. Το 1987, όμως, ήταν η πρώτη φορά, η κορυφή της Ευρώπης, ένα γεγονός – οδηγός για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοινωνία.

Ερώτηση: Ζήσατε μια εποχή κατά την οποία ο Άρης κυριαρχούσε και η Θεσσαλονίκη αποτελούσε σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μπορεί να ξαναζήσει η πόλη ανάλογες στιγμές;

Απάντηση: Φυσικά και μπορεί αλλά θα προτιμούσα να διαρκέσει περισσότερο από «στιγμές». Θα επιθυμούσα να χτιστεί κάτι στέρεο, πάνω σε ισχυρές βάσεις και να έχει διάρκεια στο χρόνο. Οι δικές μας επιτυχίες δεν κράτησαν για μια ή δύο σεζόν, ούτε αφορούσαν αποκλειστικά τον ελληνικό χώρο.

Εύχομαι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να έχουν διάρκεια, τίτλους και να μπορέσουν να ξαναζήσουν οι φίλαθλοι την ευκαιρία να καθίσουν στις κερκίδες του ίδιου γηπέδου, Και βέβαια όλη αυτή η πρόοδος να βοηθήσει και την πορεία της Εθνικής Ομάδας.

Ερώτηση: Αν μπορούσατε να απευθυνθείτε στον 22χρονο Νίκο Γκάλη που πρωτοπάτησε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, τι θα του λέγατε για όσα θα ακολουθούσαν;

Απάντηση: Θα του έλεγα πως όλοι οι στόχοι και τα όνειρά του είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με τον τρόπο που είχε πάντα στο μυαλό του, με σκληρή προπόνηση και αφοσίωση στο μπάσκετ. Αυτά, άλλωστε, ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν επαγγελματία αθλητή όπως ονειρευόταν. Αν δούλευε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο γήπεδο, αν παρέμενε προσηλωμένος στο στόχο του, τότε θα ζούσε το όνειρό του στην Ελλάδα, στην πατρίδα στην οποία ήρθε προσωρινά, αλλά θα έμενε για πάντα.