Νύχτα εφιάλτης για τους «κόκκινους διάβολους» που είδαν την εστία τους να δέχεται !!! τέσσερα γκολ από τη Μπρέντφορντ στο Όλντ Τράφορντ.

Η ομάδα του Ποτσετίνο παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική τους λειτουργία. Μάλιστα στο παιχνίδι με τη Μπρέντφορντ η Γιουνάιτεντ κατάφερε να κάνει ένα αρνητικό ρεκόρ, αφού έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που δέχεται τουλάχιστον δύο γκολ σε έξι συνεχόμενα ημίχρονα.

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Ποιος βλέπει τα στατιστικά όταν η ιστορική ομάδα διασύρεται από ομάδες που μέχρι πρότεινος ούτε στο … ηλεκτρονικό δεν κέρδιζαν την ομάδα σύμβολο .

Στο άλλο ματς η Λιντς επικράτησε εύκολα εντός έδρας της Κόβεντρι με σκορ 3-0 και παραμένει ψηλά στη βαθμολογία συνεχίζοντας την αρκετά καλή πορεία που κάνει τη φετινή σεζόν.