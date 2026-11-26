Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Νόρτζελαντ στην Κοπεγχάγη απόψε στις 22:00, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επιστρέφει σε γνώριμα «χωράφια», όμως καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες και περιορισμένες επιλογές για το αρχικό σχήμα.

Η αποστολή ταξίδεψε στη Δανία έπειτα από τη νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε «μπελάς» για τον Παναθηναϊκό εξαιτίας των προβλημάτων που άφησε στο ρόστερ.

Το γεμάτο απουσιολόγιο πριν από τη Νόρτζελαντ

Ο Σαντίνο Αντίνο θα μείνει εκτός δράσης για ολόκληρη τη σεζόν. Παράλληλα, ο Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεσή του τους Κυριακόπουλο και Ντε Φράι, ενώ ο Σαλάχ-Εντίν δεν βρίσκεται στη λίστα.

Από το παιχνίδι απουσιάζουν επίσης οι μακροχρόνια τραυματίες Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι ακόμη έτοιμος για πλήρη συμμετοχή, ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να αγωνιστεί για περίπου ένα «20λεπτο» στο δεύτερο ημίχρονο.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην Κοπεγχάγη

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να παραμείνει ο Πένια. Στην άμυνα, ο Καλάμπρια προορίζεται για το αριστερό άκρο και ο Τσάπρας για τη δεξιά πλευρά, θέση στην οποία επιστρέφει. Ο ίδιος ο Νίστρουπ είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη επιλογή στη συνέντευξη Τύπου.

Στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να αγωνιστούν οι Φαν Ντρόνγκελεν και Πάλμερ Μπράουν. Στον άξονα, το επικρατέστερο δίδυμο αποτελείται από τον Καμαρά και τον Κάνγκουα.

Οι θέσεις στα άκρα της επίθεσης αναμένεται να καλυφθούν από δύο παίκτες μεταξύ των Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς και Πελίστρι. Στην κορυφή, οι Τεττέη και Ραστόντερ συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν, με τον Ντέσερς να έχει λιγότερες πιθανότητες για το αρχικό σχήμα.

Ευκαιρία για ρόλο στο ροτέισον του «τριφυλλιού»

Η αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ προσφέρει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο στο ροτέισον του «τριφυλλιού». Ο Τσάπρας έχει την ευκαιρία να δείξει στοιχεία στη φυσική του θέση, ενώ ο Πελίστρι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, καθώς οι μεσοεπιθετικές λύσεις είναι περιορισμένες.