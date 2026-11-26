Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε με τον δικό του τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ζητώντας τη βοήθεια των ακολούθων του στο Χ για να καταλάβει τι ακριβώς είπε ο Τούρκος προπονητής.

Η ανάρτηση του Φουρνιέ στο Χ

Ο Φουρνιέ θέλησε να μάθει περισσότερα για όσα ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός. Για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε στους χρήστες της πλατφόρμας Χ που γνωρίζουν τουρκικά, ζητώντας τους να του μεταφέρουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των δηλώσεων.

Μάλιστα, ο Γάλλος δεν έκρυψε την αντίδρασή του και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Όσοι μιλάνε τουρκικά, παρακαλώ δώστε μου τη σωστή μετάφραση γιατί θα τρελαθώ».

Το σχόλιο για την υπόθεση Μπιμπέροβιτς

Η ανάρτηση του σταρ του Ολυμπιακού ήρθε με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση του Αταμάν για την απόφαση της FIBA. Ο Τούρκος προπονητής είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για το γεγονός ότι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί ως νατουραλιζέ με την εθνική Τουρκίας.

Πηγή Βίντεο: X – Evan Fournier