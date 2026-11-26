Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό, μόλις πέντε μήνες μετά την αποχώρησή του από την ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ενίσχυση του ρόστερ, μετά το κενό που άφησε η αποχώρηση του Τζον Κόντσαρ.

Η παρουσία του ΜακΚίσικ στη SUNEL Arena, στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 36χρονος άσος βρίσκεται στο πλάνο του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος γνωρίζει καλά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα τελευταίο εμπόδιο. Ο ΜακΚίσικ δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Τουρκ Τέλεκομ και θα πρέπει να συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα για την αποδέσμευσή του. Οι εκτιμήσεις, πάντως, είναι πως θα βρεθεί λύση και η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αναμένεται να σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή του.

Την πιθανή επανένωση με τον Αμερικανό άσο σχολίασε εμμέσως και ο Εβάν Φουρνιέ. Σε δηλώσεις του στο Skweek, ο Γάλλος άφησε να εννοηθεί πως ο ΜακΚίσικ μπορεί σύντομα να βρίσκεται ξανά στον Ολυμπιακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω ένα προαίσθημα πως θα τον ξαναδούμε σύντομα».

Η επιθυμία του ΜακΚίσικ και η γνώριμη συνταγή

Ο ίδιος ο ΜακΚίσικ θέλει πολύ να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους». Για τον Μπαρτζώκα, άλλωστε, αποτελεί μια λύση που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, καθώς γνωρίζει ήδη την ομάδα και το περιβάλλον της. Παράλληλα, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα ακόμη και αν μείνει εκτός της οκτάδας των ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο του 2020. Στη διάρκεια της παρουσίας του πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Σούπερ Καπ και την κατάκτηση της EuroLeague.

Φέτος, με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, μετρά 14 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και EuroCup. Σε 21,6 λεπτά κατά μέσο όρο έχει 9,6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ, διατηρώντας ενεργό τον ρόλο του στην ομάδα.