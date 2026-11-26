Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-1 της Σαμπάχ στη League Phase του Champions League, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της στη διοργάνωση.

Οι Καταλανοί δεν συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση, παρά τις αλλαγές του Χάνσι Φλικ στην ενδεκάδα, και παρέμειναν στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα, η Βιγιαρεάλ πήρε σημαντικό διπλό με 1-0 στην έδρα της Σλόβαν Μπρατισλάβας, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη της.

Η Μπαρτσελόνα έφτασε άνετα στο τρίποντο, με τον Χάνσι Φλικ να αφήνει στον πάγκο τον Ραφίνια και αρκετούς ακόμη βασικούς ποδοσφαιριστές. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαμάλ, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την εικόνα της ομάδας.

Οι Καταλανοί βρήκαν τέσσερα γκολ και καθάρισαν την αναμέτρηση, με τον Γκόρντον να σκοράρει δύο φορές και τους Αντεγέμι και Γκαμπριέλ Ζεσούς να προσθέτουν από ένα τέρμα. Η νίκη αυτή ανέβασε τον απολογισμό τους στις τέσσερις επιτυχίες στη League Phase, διατηρώντας τους στις πρώτες οκτώ θέσεις της βαθμολογίας.

Από την πλευρά της, η Σαμπάχ δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της αντιπάλου της. Το μοναδικό της γκολ πέτυχε ο Μίκελς στο 63ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1. Για τους γηπεδούχους αυτή ήταν η τέταρτη ήττα σε πέντε αγώνες, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη.

Δεύτερη νίκη για τη Βιγιαρεάλ

Θετικό αποτέλεσμα πήρε και η Βιγιαρεάλ, η οποία πέρασε με 1-0 από την έδρα της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το «κίτρινο υποβρύχιο» βρήκε τη λύση στο 62ο λεπτό, όταν ο Μπιουκάναν σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.