Τέλος στο σερί των επτά νικών των Μαϊάμι Χιτ και του Γιάννη Αντετοκούνμπο έβαλαν οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, επικρατώντας με 111-104 στο NBA Cup.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο 41χρονος Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος πέτυχε ένα ιστορικό triple-double και έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν καθοριστικός για τη νίκη των Σίξερς. Σημείωσε 25 πόντους, στην καλύτερη φετινή του επίδοση, μοίρασε 12 ασίστ και πήρε 10 ριμπάουντ. Με αυτή την εμφάνιση, σε ηλικία 41 ετών και 330 ημερών, πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο ρεκόρ στο ενεργητικό του.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ταϊρίς Μάξεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους, ενώ ο Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε άλλους 18 για τη Φιλαδέλφεια.

Από την πλευρά των Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, παρά την ήττα. Ο Έλληνας σταρ μέτρησε 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ, προσπαθώντας μέχρι το τέλος να κρατήσει την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης.

Μάλιστα, σε μία από τις εντυπωσιακές στιγμές του αγώνα, ο Αντετοκούνμπο αντιμετώπισε ακόμη και τρεις αντιπάλους στην ίδια φάση, επιχειρώντας να στείλει την μπάλα στο καλάθι των Σίξερς.

Οι Χιτ βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 16 πόντους προς το τέλος της τέταρτης περιόδου, χωρίς να καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Μετά την αναμέτρηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ευγνώμων για κάθε ευκαιρία που έχω για ανταγωνισμό». Μάλιστα, ως πρώτη φωτογραφία στο άλμπουμ επέλεξε ένα στιγμιότυπο από τη μονομαχία του με τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον άνθρωπο που έκλεψε την παράσταση με το ιστορικό του επίτευγμα.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – miamiheat, YouTube – NBA