Το παζλ των οδηγών αγώνων της Formula 1 ενόψει της νέας σεζόν συμπληρώθηκε.

Σήμερα η Haas ανακοίνωσε ότι ο Όλι Μπέρμαν ανανέωσε το συμβόλαιό του για το 2027.

Ποιοι θα είναι οι οδηγοί;

Oι οδηγοί στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την νέα αγωνιστική χρονιά θα είναι οι εξής:

ALPINE

Πιέρ Γκασλί (Γαλλία)

Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή)

ASTON MARTIN

Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία)

Λανς Στρολ (Καναδάς)

AUDI

Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία)

Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία)

CADILLAC

Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία)

Σέρχιο Πέρες (Μεξικό)

FERRARI

Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό)

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία)

HAAS

Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία)

Ραφαέλ Κάμαρα (Βραζιλία)

MCLAREN

Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία)

Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία)

MERCEDES

Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία)

Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία)

RACING BULLS

Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία)

Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία)

RED BULL

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία)

Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία)

WILLIAMS

Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη)

Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία)