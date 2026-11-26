Ο Κώστας Φορτούνης θυμήθηκε την ιστορική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Μίλαν, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, λίγες ώρες πριν από τη νέα αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», που είχε πετύχει με πέναλτι το τρίτο γκολ της ομάδας του στο 81ο λεπτό, μίλησε στο Matchday Programme και περιέγραψε τις στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε εκείνο το παιχνίδι ένα από τα πιο όμορφα ευρωπαϊκά ματς που έχει ζήσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όπως ανέφερε, οι παίκτες γνώριζαν τη δυσκολία της αποστολής τους, αλλά και τη σημασία της νίκης απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι στο Καραϊσκάκη, τονίζοντας ότι από την προθέρμανση οι ποδοσφαιριστές καταλάβαιναν τι θα ακολουθούσε. Για τον ίδιο, η υποστήριξη του κόσμου έδωσε στην ομάδα δύναμη, ενώ χαρακτήρισε μοναδικό το συναίσθημα να βλέπει τους φιλάθλους να ζουν τόσο έντονα κάθε στιγμή του αγώνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πέναλτι του 81ου λεπτού, με το οποίο ο Ολυμπιακός σφράγισε την πρόκριση στους «32» του Europa League. Ο Φορτούνης θυμήθηκε πως προσπάθησε να παραμείνει συγκεντρωμένος, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει κάτι ιστορικό. Όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και άκουσε την αντίδραση του κόσμου, όπως είπε, ένιωσε ανατριχίλα.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών υπογράμμισε ακόμη ότι εκείνο το γκολ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τέρμα, αλλά μια στιγμή που μοιράστηκε με εκατομμύρια ανθρώπους που αγαπούν τον Ολυμπιακό. Δήλωσε, μάλιστα, υπερήφανος και τιμημένος που αποτέλεσε μέρος αυτής της επιτυχίας.

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας αναμέτρησης με τη Μίλαν. Όπως τόνισε, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα στην Ευρώπη και χρειάζεται πίστη, συγκέντρωση και πάθος, εκφράζοντας την ευχή η ομάδα να ζήσει ακόμη μία όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά μαζί με τον κόσμο της.