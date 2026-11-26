Με το απόλυτο των 3 νικών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 του Κατάρ η Εθνική Ελλάδας, επικρατώντας με 4-1 των διοργανωτών. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη εξασφάλισε έτσι την πρωτιά και θα βρεθεί στους «32» απέναντι σε μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς (5΄) με τον Άιμαν, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος και έφτασε σε μια άνετη ανατροπή με σκόρερ τους Σούβλατζη (48΄, 87΄), Αργυρίου (67΄) και Καραγγέλη (69΄).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αιφνιδιασμό για τους διεθνείς μας, καθώς μόλις στο 5΄ ο Άιμαν με δυνατό μακρινό σουτ νίκησε τον Γείτονα για το 1-0. Το γκολ αυτό αποσυντόνισε προσωρινά την ελληνική ομάδα, με τον Γείτονα να κρατάει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα στο 22΄, αποκρούοντας το πλασέ του Μπενιατλά. Σταδιακά, η ανωτερότητα της Ελλάδας έγινε εμφανής, με τον Σούβλατζη να σημαδεύει το δοκάρι στο 24΄ και τον τερματοφύλακα Μπάκρι να σταματάει τον Αργυρίου στο 36΄.

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ολοκληρωτικά. Μόλις στο 48΄, έπειτα από πάσα του αρχηγού Χαλδέζου, ο Σούβλατζης απέφυγε εντυπωσιακά τον προσωπικό του αντίπαλο και έφερε το ματς στα ίσα. Η πίεση αυξήθηκε, με τον Μπάκρι να επεμβαίνει σωτήρια στις προσπάθειες των Μπινιάρη (58΄) και Μπαϊραμίδη (62΄).

Η λύση ήρθε στο 67΄ από τον Καραγγέλη, ο οποίος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα έβγαλε ιδανική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για την κεφαλιά-ανατροπή του Αργύρη Αργυρίου (1-2). Δύο λεπτά αργότερα (69΄), ο ίδιος ο Καραγγέλης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3, ενώ στο 87΄ σέρβιρε ξανά στον Σούβλατζη, ο οποίος με ωραίο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 1-4. Ο άσος της Στουτγκάρδης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, έχοντας ήδη καταγράψει γκολ και ασίστ στην πρεμιέρα με την Αίγυπτο, καθώς και την ασίστ στο νικητήριο γκολ του Παπασαραφιανού απέναντι στον Παναμά.

Πέρα από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το τεχνικό επιτελείο είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί το ρόστερ, δίνοντας ανάσες σε βασικά στελέχη όπως οι Λάβδας, Νεμπής, Νέτο, Σιώζιος και Κώστογλου, ενόψει της νοκ-άουτ αναμέτρησης για τη φάση των «32» που αναμένεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα (30/11).

* Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Καραγγέλης

Διαιτητής: Ίσμαελ Λόπες (Μεξικό)

Κίτρινες: Μπενιατλά

Κόκκινη: Μπενιατλά (80΄-δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΣ (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ψυρούκης, Πουλόπουλος, Τσίγκας (76΄ Βασιλειάδης), Χαλδέζος (76΄ Κώστογλου), Παπασαραφιανός (65΄ Καραγγέλης), Κ. Παπαδάκης (82΄ Νεμπής), Μπινιάρης, Μπαϊράμίδης (65΄ Νέτο), Σούβλατζης, Αργυρίου

ΚΑΤΑΡ (Αλβάρο Μεχία): Μπάκρι, Εσπαρσαρίσα, Αντνάν (84΄ Γκασάν), Νταράνι, Νασίρ, Άιμαν (71΄ Ρουστόμ), Καλίλ Χάντι (54΄ Αλί), Μπενιατλά, Αλχάζρι (46΄ Σοριακαμπρέρα), Αμπουελκομσάν, Έζατ (71΄ Εντιαγέ)