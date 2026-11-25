Με ακόμη μία απουσία θα αντιμετωπίσει η Μίλαν τον Ολυμπιακό αύριο στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Φραντσέσκο Καμάρντα έμεινε εκτός προπόνησης, λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο, και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή των «ροσονέρι» στην Ελλάδα.

Ο Καμάρντα έχει καταγράψει φέτος έξι συμμετοχές με τη φανέλα της Μίλαν. Οι τέσσερις είναι στο ιταλικό πρωτάθλημα και οι δύο στο Europa League. Στις περισσότερες περιπτώσεις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, χωρίς να έχει πετύχει κάποιο γκολ ή να έχει μοιράσει ασίστ.

Οι απουσίες της Μίλαν και το πλήγμα με τον Μόντριτς

Τα προβλήματα για τον Ρούμπεν Αμορίμ δεν σταματούν στον νεαρό επιθετικό. Ο προπονητής της Μίλαν δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Λούκα Μόντριτς, Φικάγιο Τομόρι και Στραχίνια Πάβλοβιτς.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απουσία του Μόντριτς. Ο 41χρονος πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση του παιχνιδιού των Ιταλών, παρά την ηλικία του.

Οι αριθμοί του στη φετινή σεζόν δείχνουν τη συνεισφορά του. Σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει δύο γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά 892 λεπτά.

Παράλληλα, στη Serie A έχει ολοκληρώσει 713 πάσες, με ποσοστό επιτυχίας 92%. Έχει δημιουργήσει εννέα ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και έχει ανακτήσει την κατοχή της μπάλας 57 φορές.

Πρόκειται για στοιχεία που αποτυπώνουν τον ρόλο του στην κυκλοφορία της μπάλας και στη σύνδεση των γραμμών της Μίλαν. Έτσι, η απουσία του από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους «ροσονέρι».