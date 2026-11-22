Νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν στο Γκραν Πρι του Λας Βέγκας, τον 21ο από τους 23 αγώνες της φετινής σεζόν στη Formula 1. Ο Ολλανδός, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Red Bull, κατάφερε να αμυνθεί απέναντι στην ασφυκτική πίεση που του άσκησαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα οι δύο Mercedes—οι οποίες τελικά έμειναν εκτός βάθρου στο φινάλε—και έφτασε στην τρίτη του νίκη στους δρόμους της Νεβάδα μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Ο έτερος οδηγός της γερμανικής ομάδας, Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε ένατος, την ώρα που ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, κατετάγη έβδομος. Ο 41χρονος Βρετανός δέχθηκε ποινή δέκα δευτερολέπτων επειδή βγήκε εκτός πίστας κερδίζοντας πλεονέκτημα στη μονομαχία του με τον Νόρις, ενώ στη συνέχεια είχε επαφή με τον ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρκ—συμβάν για το οποίο τιμωρήθηκε με δέκα δευτερόλεπτα ο Μονεγάσκος.

Με τη νίκη αυτή, ο Φερστάπεν αποκτά προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος οδηγών με 304 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τον Χάμιλτον με 267, καθώς και τους Ράσελ και Νόρις που ισοβαθμούν στους 264 βαθμούς.

Ο Φερστάπεν εκκίνησε από την pole position και κράτησε αρχικά την πρωτοπορία, όμως οι μικρές διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων έφεραν συνεχείς εναλλαγές θέσεων και μάχες σε όλη την πίστα. Ο Ράσελ προσπέρασε επανειλημμένα τη Red Bull, αλλά ο Ολλανδός απαντούσε άμεσα ανακτώντας την κορυφή, ακόμη και μετά τη διακοπή λόγω αυτοκινήτου ασφαλείας που προκάλεσε η σύγκρουση των Σέρχιο Πέρες (Cadillac) και Ραφαέλ Κάμαρα (Haas).

Την ίδια ώρα, ο Ιζάκ Ατζάρ με την έτερη Red Bull έχασε έδαφος εξαιτίας ζημιάς στην εμπρός πτέρυγα, ενώ η μάχη των πρωτοπόρων φούντωσε στο δεύτερο μισό του αγώνα με τη συμμετοχή και του Αντονέλι. Παρότι υπήρχε αβεβαιότητα για το αν ο Φερστάπεν θα άντεχε τον ρυθμό μέχρι τέλους, η απειλή των Mercedes εξανεμίστηκε στους τελευταίους γύρους: ο Ράσελ μπλόκαρε τους τροχούς του πέφτοντας ένατος, ενώ ένα πρόβλημα για τον Αντονέλι τον έριξε στην τέταρτη θέση.

Το επόμενο ραντεβού της Formula 1 είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή 29 Νοεμβρίου (18:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκραν Πρι του Κατάρ.

Η πρώτη δεκάδα του Γκραν Πρι του Λας Βέγκας και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών διαμορφώνονται ως εξής:

Η πρώτη δεκάδα του γκραν πρι στο Λας Βέγκας και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 27:39.624

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 0.639

3. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 1.529

4. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) + 2.574

5. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 2.927

6. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) + 7.955

7. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 12.795

8. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) + 12.938

9. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 13.192

10. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) + 17.554

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 402 βαθμοί –ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ–

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 304

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 267

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 264

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 264

6. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 250

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 167

8. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 122

9. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 89

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 52

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 38

12. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 35

13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 23

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 14

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 14

16. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 11

17. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 7

18. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 7

19. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 5

20. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Racing Bulls) 1

21. Ρίο Χιρακάουα (Ιαπωνία/Haas) 1

22. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

23. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

24. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

25. Ραφαέλ Κάμαρα (Βραζιλία/Haas) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 666 –ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ–

2. Ferrari 517

3. Red Bull-Red Bull Ford 440

4. McLaren-Mercedes 431

5. Racing Bulls-Red Bull Ford 114

6. Alpine-Mercedes 87

7. Haas-Ferrari 31

8. Audi 28

9. Williams-Mercedes 16

10. Aston Martin-Honda 7

11. Cadillac-Ferrari 0