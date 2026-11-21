Όλα έγιναν τόσο ξαφνικά , με ένα δευτερόλεπτο να είναι αρκετό για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του .Πρωταγωνιστής ο αμυντικός των «δράκων» Φρανσίσκο Μόουρα που έβαλε ένα από τα πιο απίθανα αυτογκόλ στην αναμέτρηση της Πόρτο με την Παρέδες, για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Η φάση δεν ΄΄μύριζε΄΄ γκολ κυρίως μετά την απόκρουση του πορτιέρο της Πόρτο. Ο Μόουρα χωρίς να δέχεται την παραμικρή πίεση την έστειλε προς την εστία του Κλαούντιο Ράμος.

΄΄Θόλωσε το μυαλό μου΄΄ είπε στους συμπαίχτες του με δάκρυα στα μάτια ζητώντας μάλιστα αλλαγή . Ολοι οι ποδοσφαιριστές συγκεντρώθηκαν γύρω του προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί . Συναισθήματα και διδάγματα που μόνο ο ΄΄βασιλιάς ΄΄ των Σπορ μπορεί να προσφέρει.