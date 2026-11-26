Με μια εντυπωσιακή παράσταση στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εμφατικό 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 11-3.

Παρά την απουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ λόγω γρίπης, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν πρωταγωνιστές στο πρόσωπο των Κόρι Τζόσεφ και Εβάν Φουρνιέ, οι οποίοι έκαναν ρεκόρ καριέρας στη Euroleague, οδηγώντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά και το «διπλό» του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια.

Ο Καναδός γκαρντ Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το κενό στον «άσο», πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στη διοργάνωση, σταματώντας στους 27 πόντους (5/6 τρίποντα), 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Κατέρριψε έτσι τα προηγούμενα ρεκόρ του, που ήταν οι 14 πόντοι και τα 4 τρίποντα κόντρα στη Μακάμπι (17/11/2026), καθώς και οι 20 μονάδες αξιολόγησης απέναντι στη Μονακό (28/4/2026).

Εξίσου ιστορική ήταν η βραδιά και για τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε double-double με 23 πόντους και 11 ασίστ, ξεπερνώντας το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ των 9 τελικών πασών (από τις 25/2/2026 κόντρα στη Ζαλγκίρις). Την τριάδα των κορυφαίων συμπλήρωσε ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους (3/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από την πλευρά της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, που υποχώρησε στο 7-7, ξεχώρισαν οι Ις Γουέινραϊτ (17 π., 5/8 τρ.), Βασίλιε Μίτσιτς (16 π., 3/5 τρ.) και Αντόνιο Μπλέικνι (15 π.).

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Τζόσεφ, Ουόρντ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Τζόουνς, με τον Καναδό πλέι μέικερ να μπαίνει «καυτός» στο παρκέ και να ευστοχεί σε 4/4 τρίποντα (24-21). Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κυριάρχησε αρχικά στα ριμπάουντ (4), όμως χρεώθηκε γρήγορα με 2 φάουλ και τεχνική ποινή, δίνοντας τη θέση του στον Μιλουτίνοφ. Η Χάποελ έμεινε κοντά στο σκορ χάρη στα 3/3 τρίποντα του Μίτσιτς, ενώ το τρίποντο του Νετζήπογλου (32-26) και οι βολές του ΛεΝτέι διαμόρφωσαν το 32-29 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες έμειναν χωρίς πόντο για τέσσερα λεπτά, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να τρέξουν σερί 9-0 και να προσπεράσουν με 32-38. Ο Εντζάι έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση, οι Μιλουτίνοφ και Νετζήπογλου πρόσφεραν πολύτιμες λύσεις και ο Φουρνιέ έφερε το ματς στα ίσα (40-40). Παρά το νέο προβάδισμα της Χάποελ (42-44), η αμυντική πίεση του Ολυμπιακού απέφερε ένα σερί 7-0 (με Χολ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ), κλείνοντας το ημίχρονο στο 49-44, με τον Τζόσεφ να μετρά ήδη 16 πόντους.

Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τον Γουέινραϊτ να απαντά στα τρίποντα του Ολυμπιακού και να ισοφαρίζει σε 58-58. Σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Φουρνιέ, ο οποίος πέρα από το σκοράρισμα, άρχισε να δημιουργεί για τους Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (72-64), πριν ο Μίτσιτς μειώσει σε 72-66 στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός παρέδωσε σεμινάριο άμυνας. Με επιμέρους σκορ 22-9 εκτόξευσε τη διαφορά στο +19 (94-75), με τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί στη ρακέτα και τους Βεζένκοφ, Τζόσεφ και Φουρνιέ να «εκτελούν» από την περιφέρεια. Το επιμέρους 32-13 του τέταρτου δεκαλέπτου σφράγισε τον θρίαμβο με το τελικό 104-79.

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Μπαένα (Ισπανία), Μπουμπέρ (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόρντ 6, Βεζένκοφ 21 (3), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5 (1), Εντζάι 2, Μιλουίνοφ 2, Τζόσεφ 27 (5), Χολ 7, Τζόουνς 8, Φουρνιέ 23 (2)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Τόπιν 2, Τζέρμαν, Μπλέικνι 15 (2), Μπλάκνεϊ 15 (2), Κόφεϊ, Γουέινραϊτ 17 (5), Σατοράνσκι 7 (1), Λεντέι 3, Οντιάσι 6, Μίτσιτς 16 (3), Οτούρου 4