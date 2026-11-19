Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων μετά την αποχώρηση του Έλληνα σταρ από το Μιλγουόκι το περασμένο καλοκαίρι.

Ο «Greek Freak» πέτυχε 27 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε εννέα ασίστ, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης εξήγησε ότι το κίνητρό του παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 32 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, έχοντας 7/10 δίποντα και 13/16 βολές. Πρόσθεσε ακόμη ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε δύο λάθη.

Με αυτή τη νίκη, οι Χιτ έφτασαν τις έξι συνεχόμενες και έχουν πλέον ρεκόρ 9-2, μετά το αρχικό 0-4. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, με τους 21 να έρχονται στο πρώτο ημίχρονο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας άσος αναφέρθηκε στη νοοτροπία που έχει κάθε φορά που αγωνίζεται. Όπως εξήγησε, την ημέρα των αγώνων προσπαθεί να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος, χωρίς να επηρεάζεται από το ποιος βρίσκεται απέναντί του.

Το αρνητικό σερί των Μπακς και οι εντυπωσιακές φάσεις

Για το Μιλγουόκι, ο Κάιλ Κούζμα πέτυχε 26 πόντους και ο Μπρέιντεν Μπάρις πρόσθεσε 20. Οι Μπακς γνώρισαν την 11η συνεχόμενη ήττα τους και υποχώρησαν στο 1-14, καταγράφοντας το χειρότερο αρνητικό σερί τους από τον Νοέμβριο του 2013.

Μάλιστα, βρέθηκαν πίσω ακόμη και με 30 πόντους, αλλά κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά στα τελευταία 6,5 λεπτά, όταν σημείωσαν 30 πόντους έναντι μόλις εννέα των Χιτ.

Από την εμφάνιση του Αντετοκούνμπο δεν έλειψαν και οι θεαματικές στιγμές. Ξεχώρισε η εντυπωσιακή τάπα του, την οποία ανέδειξε και το NBA, με τους Χιτ να σχολιάζουν στα social media: «Είσαι σοβαρός Γιάννη;».

Πηγή Βίντεο: YouTube – Tobin, NBA, INSTAGRAM – miamiheat