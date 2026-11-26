Ο Ολυμπιακός νίκησε με 104-79 τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποδίδει τη νέα επιτυχία στην ομαδική δουλειά και τη χημεία των παικτών.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μίλησε επίσης για τις απουσίες, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ.

Ο Μπαρτζώκας έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του, καθώς, παρά τα συνεχή προβλήματα και τις απουσίες, συνεχίζουν να αγωνίζονται ως σύνολο. Όπως εξήγησε, το βάθος του ρόστερ, η χημεία στα αποδυτήρια και η ομαδική προσπάθεια αποτελούν βασικά στοιχεία της σταθερότητας που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός.

Αναφερόμενος στην απόδοση της ομάδας, στάθηκε και στις νίκες απέναντι σε αντιπάλους με μεγάλο ταλέντο, όπως η Χάποελ και η Ντουμπάι. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια, σημειώνοντας πως, εφόσον ο Ολυμπιακός προστατεύσει την έδρα του, μπορεί να εξασφαλίσει θέση στα playoffs.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού χαρακτήρισε την αγάπη του κόσμου προς έναν παίκτη που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον σύλλογο ως τη μεγαλύτερη επιβράβευση για την προσφορά του.

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ άσκησε κριτική στη μεγάλη έκταση που έχουν πάρει σχετικά δημοσιεύματα. Τόνισε πως προτεραιότητά του είναι οι παίκτες που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για την ομάδα.

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε ακόμη στις ελλείψεις του ρόστερ, αποκαλύπτοντας πως ο Μοντέρο αναμένεται να επιστρέψει μέσα στη χρονιά. Άφησε, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ή δύο παικτών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, σχολίασε τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ, αναφέροντας ότι έχει δεχθεί περίπου επτά καταγγελίες το τελευταίο διάστημα και πως πλήρωσε πρόστιμο 50.000 ευρώ για υβριστική έκφραση στα αποδυτήρια, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν απευθυνόταν σε κάποιον. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για τις ποινές που επιβλήθηκαν σε προηγούμενες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι αρμόδιοι για τον χειρισμό τους είναι οι ειδικοί.