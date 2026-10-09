Ολυμπιακός – Εφές Αναντολού 89-66: Εύκολο έργο για τον Ολυμπιακό
Πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και έδειξε ποιος είναι το αφεντικό κερδίζοντας με μεγάλη διαφορά την τουρκική ομάδα ο Ολυμπιακός
Ο Βεζένκοβ άνοιξε …λογαριασμό .Με πλουραλισμό στην επίθεση ,πρώτος σκόρερ ο Μοντέρο και άμυνα για σεμινάριο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ουσιαστικά δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Τούρκους.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ματς έγινε ΄΄ροντέο΄΄ αλλά στην επαναφορά του ημιχρόνου η ομάδα του Ολυμπιακού δεν άφησε περιθώρια στους Τούρκους .
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66
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