LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μια Γυναίκα (Ε)

Μια Γυναίκα (Ε)

23:30
ALPHA NEWS

Ολυμπιακός – Εφές Αναντολού 89-66: Εύκολο έργο για τον Ολυμπιακό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
09/10/2026 23:38
Ολυμπιακός – Εφές Αναντολού 89-66: Εύκολο έργο για τον Ολυμπιακό
Περίπατο για τον Ολυμπιακό το αποψινό παιχνίδι ΙΝΤΙΜΕ

Πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και έδειξε ποιος είναι το αφεντικό  κερδίζοντας με μεγάλη διαφορά την τουρκική ομάδα ο Ολυμπιακός

Ο Βεζένκοβ  άνοιξε …λογαριασμό  .Με πλουραλισμό στην επίθεση ,πρώτος σκόρερ ο Μοντέρο  και άμυνα για σεμινάριο  η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα  ουσιαστικά δεν κινδύνευσε  σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Τούρκους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ματς έγινε ΄΄ροντέο΄΄ αλλά στην επαναφορά του ημιχρόνου η ομάδα του Ολυμπιακού δεν άφησε περιθώρια στους Τούρκους .

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης