Ολυμπιακός – Εφές Αναντολού 89-66: Εύκολο έργο για τον Ολυμπιακό

Πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και έδειξε ποιος είναι το αφεντικό κερδίζοντας με μεγάλη διαφορά την τουρκική ομάδα ο Ολυμπιακός

Ο Βεζένκοβ άνοιξε …λογαριασμό .Με πλουραλισμό στην επίθεση ,πρώτος σκόρερ ο Μοντέρο και άμυνα για σεμινάριο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ουσιαστικά δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Τούρκους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ματς έγινε ΄΄ροντέο΄΄ αλλά στην επαναφορά του ημιχρόνου η ομάδα του Ολυμπιακού δεν άφησε περιθώρια στους Τούρκους .

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66