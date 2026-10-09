EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός “άλωσε” τη Φενέρμπαχτσε με 92-74

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο Telekom Center Athens και παρέμεινε αήττητος με ρεκόρ 4-0.

Οι «πράσινοι» στηρίχθηκαν στην εξαιρετική τους άμυνα και είχαν πρωταγωνιστές τους Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Σιλβέν Φρανσίσκο. Στο 3-1 υποχώρησε η τουρκική ομάδα.

Ο Λεσόρ και ο Χέιζ-Ντέιβις έκαναν τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι και προηγήθηκε αρχικά με 4-0. Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε, πήρε προσωρινά το προβάδισμα με 12-7 και έκλεισε την πρώτη περίοδο πίσω στο σκορ με 27-24.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 14 πόντους. Ο Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε σταθερά σκορ, ενώ ο Λεσόρ κυριάρχησε στη ρακέτα. Παρά την προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε να μειώσει τη διαφορά, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με 46-41.

Το ξέσπασμα του Ρογκαβόπουλου και το +20

Η τρίτη περίοδος έφερε τον Παναθηναϊκό ακόμη πιο κοντά στη νίκη. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σημείωσε οκτώ πόντους μέσα σε ένα δίλεπτο και βοήθησε το «τριφύλλι» να ξεφύγει με 62-47 στο 26’. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να απαντήσει με τον Μέλι, αλλά οι «πράσινοι» κράτησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 67-55.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (78-58) στο 33’, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί από τα 6,75 μέτρα. Η άμυνα συνέχισε να περιορίζει τις επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων και το τελικό 92-74 σφράγισε την τέταρτη διαδοχική νίκη των γηπεδούχων.

Ο Λεσόρ και ο Χέιζ-Ντέιβις είχαν από 19 πόντους, ενώ ο Φρανσίσκο πρόσθεσε 17. Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Μπράξτον Κι ξεχώρισε με 13 πόντους και επτά ριμπάουντ.

Το παιχνίδι σηματοδότησε και το ντεμπούτο του Μουστάφα Φαλ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με δύο πόντους και ένα ριμπάουντ σε 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Εκτός έμειναν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.