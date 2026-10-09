Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές με επιστροφή Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές απόψε στις 21:15, στη SUNEL Arena, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψουν στις νίκες, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα τους για τη σεζόν 2026-27. Σημαντική ενίσχυση αποτελεί η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η ήττα στην Ιταλία και το ρεκόρ της Εφές

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε τη φετινή Euroleague με δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι στην Μπασκόνια και τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ωστόσο, στο τελευταίο παιχνίδι της, ηττήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια με 96-94 στην Ιταλία, έπειτα από το τρίποντο του Μάρκους Καρ στην εκπνοή.

Η Αναντολού Εφές, με προπονητή τον Πάμπλο Λάσο, έχει μία νίκη και δύο ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η τουρκική ομάδα ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα, επικράτησε εμφατικά της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιστρέφει στη δράση, δίνοντας περισσότερες λύσεις στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασε την τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι, που τον κράτησε εκτός από το Super Cup και τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Η επιστροφή του ήρθε στον αγώνα με τον Ηρακλή, στο Ιβανώφειο, για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Σε 21 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σημείωσε 10 πόντους, μάζεψε πέντε ριμπάουντ, έκανε δύο κοψίματα και μοίρασε μία ασίστ.

Η επίθεση και το αμυντικό πρόβλημα

Ο Ολυμπιακός σκοράρει κατά μέσο όρο 15 πόντους περισσότερους από την Αναντολού Εφές στη φετινή διοργάνωση. Ωστόσο, η αμυντική λειτουργία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα προβληματίζει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Η Εφές δέχεται κατά μέσο όρο 8,7 πόντους λιγότερους από τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2026, στοιχείο που αναδεικνύει τη διαφορά των δύο ομάδων στην αμυντική επίδοση πριν από την αναμέτρησή τους.