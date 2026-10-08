Τσιτσιπάς: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters στην Κίνα.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-5) του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς, Νο 282 στην παγκόσμια κατάταξη, και συνεχίζει την πορεία του στη διοργάνωση.

Πήρε το πρώτο σετ με 6-3

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στη μάχη με τον Κόπεγιανς και πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

Ο αγώνας κρίθηκε στα δύο σετ, με τον Έλληνα τενίστα να κλείνει τη νίκη του με 7-5 στο δεύτερο σετ. Έτσι, εξασφάλισε την παρουσία του στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters.

Ο Νταρντέρι στον δρόμο του

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι, Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Νταρντέρι δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στον πρώτο γύρο, καθώς προκρίθηκε χωρίς αγώνα. Ο Τσιτσιπάς, που βρίσκεται στο Νο 44 της παγκόσμιας κατάταξης, θα τον αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.