Τσιτσιπάς: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters στην Κίνα.
Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-5) του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς, Νο 282 στην παγκόσμια κατάταξη, και συνεχίζει την πορεία του στη διοργάνωση.
Πήρε το πρώτο σετ με 6-3
Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στη μάχη με τον Κόπεγιανς και πήρε το πρώτο σετ με 6-3.
Ο αγώνας κρίθηκε στα δύο σετ, με τον Έλληνα τενίστα να κλείνει τη νίκη του με 7-5 στο δεύτερο σετ. Έτσι, εξασφάλισε την παρουσία του στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters.
Ο Νταρντέρι στον δρόμο του
Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι, Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο Νταρντέρι δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στον πρώτο γύρο, καθώς προκρίθηκε χωρίς αγώνα. Ο Τσιτσιπάς, που βρίσκεται στο Νο 44 της παγκόσμιας κατάταξης, θα τον αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
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