Παναθηναϊκός AKTOR: Για το 4 στα 4 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε απόψε, στις 21:15 στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και διεκδικούν το 4-0.

Με στόχο το 4-0 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει κατά σειρά την Παρί, τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τώρα έχει μπροστά του τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι.

Η τουρκική ομάδα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2025 και έχει επίσης ξεκινήσει με τρεις νίκες. Έχει επικρατήσει της Βίρτους Μπολόνια, της Μπάγερν Μονάχου και του Ντουμπάι, με όλες τις αναμετρήσεις να έχουν γίνει στην Κωνσταντινούπολη.

Οι επιστροφές και οι απουσίες

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει στη διάθεσή του ξανά τους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Στα πρώτα τρία παιχνίδια της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός έχει μέσο όρο 94,3 πόντους, ενώ η Φενέρμπαχτσε σημειώνει 84,7. Στην άμυνα, η τουρκική ομάδα δέχεται 70 πόντους ανά αγώνα, έναντι 72 των «πράσινων».