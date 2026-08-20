Super League: Οι διαιτητές της πρεμιέρας

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές, για την πρεμιέρα της Super League, και τους έξι ποδοσφαιρικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στις 22 και 23 Αυγούστου.

Να σημειωθεί, ότι έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μετά από αίτημα των πρασίνων.

Τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, που επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, θα διευθύνει ο Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική, ενώ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, έχει οριστεί ο Άγγελος Ευαγγέλου από την ΕΠΣ Αθηνών.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:

– ΣΑΒΒΑΤΟ 22/8/26:

20:00 ΑΕΚ-ΠΟΤ Ηρακλής

Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Κλεπετσάνης (Κορίνθου), Μηνούδης (Πιερίας)

4ος Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Τζήλος (Λάρισας)

20:00 Καλαμάτα-Αρης

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας), Κόλλιας (Ηπείρου)

4ος Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

21:30 Ολυμπιακός-Ατρόμητος

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Αρμακόλας (Κυκλάδων)

4ος Διαιτητής: Νταούλας (Δυτ. Αττικής)

VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κουκουλάς (Λέσβου)

– ΚΥΡΙΑΚΗ 23/8

19:30 ΟΦΗ-Βόλος

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών), Μητροφάνης (Αθηνών)

4ος Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

21:00 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας), Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

4ος Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)

AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)

21:30 Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)

Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών), Στάικος (Λάρισας)

4ος Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)