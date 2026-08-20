Super League: Οι διαιτητές της πρεμιέρας
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές, για την πρεμιέρα της Super League, και τους έξι ποδοσφαιρικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στις 22 και 23 Αυγούστου.
Να σημειωθεί, ότι έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μετά από αίτημα των πρασίνων.
Τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, που επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, θα διευθύνει ο Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια
Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική, ενώ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, έχει οριστεί ο Άγγελος Ευαγγέλου από την ΕΠΣ Αθηνών.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:
– ΣΑΒΒΑΤΟ 22/8/26:
20:00 ΑΕΚ-ΠΟΤ Ηρακλής
Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)
Βοηθοί: Κλεπετσάνης (Κορίνθου), Μηνούδης (Πιερίας)
4ος Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Τζήλος (Λάρισας)
20:00 Καλαμάτα-Αρης
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας), Κόλλιας (Ηπείρου)
4ος Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Φωτιάς (Πέλλας)
AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
21:30 Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Αρμακόλας (Κυκλάδων)
4ος Διαιτητής: Νταούλας (Δυτ. Αττικής)
VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Κουκουλάς (Λέσβου)
– ΚΥΡΙΑΚΗ 23/8
19:30 ΟΦΗ-Βόλος
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών), Μητροφάνης (Αθηνών)
4ος Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
21:00 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας), Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
4ος Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)
AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)
21:30 Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών), Στάικος (Λάρισας)
4ος Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
VAR: Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις