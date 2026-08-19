«Η FIFA πάτησε το κουμπί της αυτοκαταστροφής»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, «πάτησε το κουμπί της αυτοκαταστροφής» με το πλέον εγκαταλελειμμένο σχέδιό του να ανοίξει το παιχνίδι σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο επικεφαλής του ισχυρότερου εθνικού πρωταθλήματος συλλόγων στον κόσμο, προστέθηκε σε όσους ζητούν αναθεώρηση της διακυβέρνησης της FIFA, καθώς ο Ινφαντίνο επιδιώκει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027. Ο Ιταλοελβετός πολιτικός έχει αντιμετωπίσει εκτεταμένες επικρίσεις επειδή πρότεινε να ανοίξει η FIFA σε ιδιώτες επενδυτές πριν τελικά υποχωρήσει.

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησε η FIFA», δήλωσε ο Μάστερς στο BBC και πρόσθεσε: «Είναι μια πληγή που προκάλεσαν στον εαυτό τους. Ο οργανισμός πάτησε το κουμπί της αυτοκαταστροφής και οι συνέπειες αυτής της ενέργειας επηρεάζουν τώρα τις λύσεις που πρέπει να βρεθούν. Δεν νομίζω ότι η FIFA πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης οποιωνδήποτε μετοχών της από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Νομίζω ότι είναι κακή ιδέα και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε την σωστή στάση σχετικά με τον Τζιάνι».

Υπενθυμίζεται, ότι η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, απηχώντας την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (UEFA), έχει επικρίνει την διακυβέρνηση της FIFA, θεωρώντας την αδιαφανή.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει ακόμη να βρεθεί ένας υποψήφιος ικανός να νικήσει τον Ινφαντίνο: «Νομίζω ότι ένας υποψήφιος για να ηγηθεί της αναδυόμενης ένωσης θα πρέπει να συμπεριλάβει την μεταρρύθμιση της FIFA στην πλατφόρμα του, ίσως ακόμη και να αναμορφώσει τον ρόλο του προέδρου και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα», επεσήμανε ο Βρετανός παράγοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ