FIFA: Τρεις Συνομοσπονδίες εξετάζουν πρόταση μομφής κατά του Ινφαντίνο

Οι συνομοσπονδίες ποδοσφαίρου της Ευρώπης (UEFA), της Ασίας (AFC) και της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με στόχο την έξοδό του, από την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Όπως δήλωσε ανώνυμη πηγή στο Reuters, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, «είτε θα αποχωρήσει ειρηνικά, και να αποφασίσει να μην είναι ξανά υποψήφιος τον ερχόμενο Μάρτιο, είτε θα φύγει με δύσκολο τρόπο. Δεν υπάρχει διέξοδο».

Βάσει του καταστατικού της FIFA, ένα έκτακτο συνέδριο, μπορεί να συγκληθεί οποιαδήποτε στιγμή με απόφαση του Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των 211 εθνικών ομοσπονδιών- μελών, με συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση. Ωστόσο, το καταστατικό, δεν προβλέπει διαδικασία για πρόταση μομφής κατά του προέδρου.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, είναι στο επίκεντρο κριτικής μετά την αποκάλυψη ενός σχεδίου για την πώληση σε ιδιώτες επενδυτές μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν και η πρόταση αποσύρθηκε, μετά τις αντιδράσεις, και η FIFA απολογήθηκε για τον χειρισμό του ζητήματος, η υπόθεση άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» ενόψει των εκλογών του ερχόμενου Μαρτίου.