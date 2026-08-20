Ο Άρχοντας των Κρίκων πάει για το 9ο Χρυσό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, καθώς, παρόλο που πλησιάζει τα 36 του χρόνια, παραμένει στην ελίτ των κρίκων. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής εντυπωσίασε ξανά στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.

Συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς (5,600 για τη δυσκολία και 8,800 για την εκτέλεση), μένοντας ελάχιστα πίσω από τον Ρώσο Ιλία Ζάικα που βαθμολογήθηκε με 14.466, εξαιτίας μιας μικρής αστάθειας κατά την έξοδο.

Η πρόκρισή του στους οκτώ φιναλίστ του δίνει την ευκαιρία να παλέψει για έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο. Μάλιστα, στον μεγάλο τελικό ο «άρχοντας των κρίκων» σκοπεύει να αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας του προγράμματός του στο 5,700, γεγονός που τον καθιστά, για άλλη μια φορά, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Έτσι, με στόχο το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στους κρίκους, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, με τον τελικό των οργάνων να μεταδίδεται ζωντανά στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.