Η αγωνία και οι ευχές της οικογένειας του Πετρούνια πριν και μετά τους αγώνες

Κάθε φορά που ο Λευτέρης Πετρούνιας ανεβαίνει στους κρίκους, η αγωνία δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο αλλά και στην αγαπημένη του οικογένεια .Η σύζυγος του, Βασιλική Μιλλούση, μαζί με τις δύο κόρες τους, τη Σοφία και την Ελένη, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα κάθε του εμφάνιση, περιμένοντας να ολοκληρώσει το πρόγραμμα του και να δουν το χαμόγελο του Έλληνα πρωταθλητή.

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε στο Instagram ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο η ίδια, η μικρή Σοφία και η Ελένη παρακολουθούν με αγωνία την προσπάθεια του Λευτέρη. Οι εκφράσεις και οι αντιδράσεις τους αποτυπώνουν με τον πιο τρυφερό τρόπο την ένταση που βιώνει η οικογένεια κάθε φορά που εκείνος αγωνίζεται.

Οι δύο μικρές κόρες του, Λευτέρη Πετρούνια Σοφία και Ελένη, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές δύναμης και χαράς ενώ η Βασιλική Μιλλούση βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις και την πίεση του πρωταθλητισμού.

Έτσι, πριν από κάθε αγώνα υπάρχει η αγωνία και οι ευχές, κατά τη διάρκεια η καρδιά χτυπά δυνατά και μετά την τελευταία προσγείωση έρχεται η ανακούφιση, οι αγκαλιές και τα χαμόγελα. Γιατί κάθε προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους είναι, με τον δικό της τρόπο, μια στιγμή που τη ζει ολόκληρη η οικογένειά του.