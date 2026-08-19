Ο Πετρούνιας για το ένατο χρυσό μετάλλιο στο Ζάγκρεμπ

Ο Λευτέρης Πτερούνιας θέλει να συνεχίσει το ανεπανάληπτο σερί του και να κατακτήσει για ένατη (!) φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που εφέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος δικαίως φέρει το προσωνύμιο «ο Άρχοντας των κρίκων», αρχίζει την προσπάθεια του σήμερα το απόγευμα (18:45 ΕΡΤ-2), καθώς θα λάβει μέρος στον προκριματικό του αγωνίσματος, με στόχο την πρόκριση στον τελικό, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (21/8, 19:00, ΕΡΤ-2).

Στην μοναδική καριέρα του, ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής κι ένας από τους κορυφαίους στην Ιστορία του αθλήματος, έχει κατακτήσει οκτώ φορές το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ στην συλλογή του έχει και δύο χάλκινα μετάλλια από την συγκεκριμένη διοργάνωση.