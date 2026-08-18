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Επέστρεψαν με χαμόγελα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
18/08/2026 15:24

Ο εκπληκτικός Εμαννουήλ Καραλής επέστρεψε στην χώρα μας, με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και όπως ήταν αναμενόμενο έλαβε θερμή υποδοχή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Την ίδια στιγμή, στην τρομερή του προσπάθεια και στα δύο μετάλλια που πήρε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, αναφέρθηκε ο νεαρός πρωταθλητής, Απόστολος Σίσκος.

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