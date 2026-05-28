Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη δεύτερη επετειακή φανέλα

Η δεύτερη από τις επετειακές φανέλες που κυκλοφορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν σήμερα (Πέμπτη 28/5) τη φανέλα αυτή, με τους Γιάννη Μιχαηλίδη, Δημήτρη Χατσίδη και Χρήστο Ζαφείρη να ποζάρουν.

Η φανέλα απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα. Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν τη νέα φανέλα μοναδική. Η ιδιαίτερη τεχνοτροπία εκτύπωσης δημιουργεί ανάγλυφη υφή πάνω στο ύφασμα. Το λογότυπο που χρησιμοποιείται είναι το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο.

Το μαύρο και το ανθρακί χρώμα διαχωρίζονται με ασημί σιρίτι. Στο κάτω μέρος της φανέλας, μια ειδική «ταινία» αναγράφει: «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ». Η πλήρης ονομασία. Η μνήμη της καταγωγής, ραμμένη πάνω στη φανέλα.

Πρόκειται για Limited Edition φανέλα, με τιμή στα 90 ευρώ, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα διατίθεται μέσα σε ειδικό κουτί συσκευασίας και θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.g ).