Τένις: Εύκολα στον τρίτο γύρο η Ίγκα Σβιάτεκ

Ξεκούραστα συνεχίζει την πορεία της στο Ρολάν Γκαρός, η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η τέσσερις φορές νικήτρια του τουρνουά δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στον δεύτερο γύρο της φετινής διοργάνωσης, καθώς επιβλήθηκε της Τσέχας Σάρα Μπέιλεκ (Νο35 στον κόσμο) με 6-2, 6-3 και πέρασε στη φάση των «32».

Εκεί, η 25χρονη Πολωνή τενίστρια, Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη και στο ταμπλό, θα βρει απέναντί της, είτε τη συμπατριώτισσά της Μάγκντα Λινέτε, είτε τη Λετονή Γελένα Οσταπένκο.

Την τελευταία, πάντως, η Σβιάτεκ δεν έχει καταφέρει να την κερδίσει ποτέ, μετρώντας έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις μεταξύ τους.

Την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του απλού γυναικών εξασφάλισε και η Ελβετίδα, Μπελίντα Μπένσιτς, Νο11 στο ταμπλό, επικρατώντας της Αμερικανίδας Κέιτι ΜακΝάλι 6-4, 6-0.

