UCL: Στη Θεσσαλονίκη (15/9) η απόφαση μεταξύ «Καμπ Νου» και «Γουέμπλεϊ» για τον τελικό του 2029

Στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Σεπτεμβρίου, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα επιλέξει μεταξύ των δύο μοναδικών υποψηφιοτήτων για τη διοργάνωση του τελικού του Champions League ανδρών το 2029, του Καμπ Νου (Spotify Camp Nou) και του Γουέμπλεϊ (Wembley Stadium). Αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, μετά τη νίκη της Μίλαν με 4-0 επί της Στεάουα Βουκουρεστίου το 1989 και τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Μπάγερν Μονάχου το 1999.

Ένα χρόνο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 που η Ισπανία θα συνδιοργανώσει με την Πορτογαλία και το Μαρόκο και με αγώνες σε Αργεντινή Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Να σημειωθεί ότι το νέο Spotify Camp Nou, όταν ολοκληρωθεί θα έχει χωρητικότητα 104.600 θεατών, ενώ όπως είναι γνωστό ο τελικός του 2027 θα διεξαχθεί στο Metropolitano Stadium στη Μαδρίτη στις 5 Ιουνίου 2027.

Σε περίπτωση που επιλεγεί το Γουέμπλεϊ αντί του γηπέδου της Βαρκελώνης, θα είναι ο ένατος τελικός στον «Καθεδρικό Ναό» του Λονδίνου, μετά από αυτούς του 1963, 1968, 1971, 1978 και 1992 πριν από την κατεδάφισή του το 2002, καθώς και του 2011, 2013 και 2024 με το στάδιο να ξαναχτίζεται στην ίδια τοποθεσία.

Επίσης-όπως αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμα η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundo deportivo– θα αποφασιστεί η διοργάνωση του τελικού Champions League γυναικών 2028, με ισχυρή υποψηφιότητα αυτή του Σαν Μαμές (San Mamés) που φιλοξένησε ήδη τον καθοριστικό αγώνα του, τον οποίο η Μπάρτσα κέρδισε (2-0) εναντίον της Λιόν το 2024.

Για την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αυτός θα ήταν ο τρίτος τελικός της Ευρώπης, καθώς το 2025, ένα χρόνο μετά το Champions League γυναικών, φιλοξένησε τον τελικό του Europa League, τον οποίο η Τότεναμ κέρδισε (1-0) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ