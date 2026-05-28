Conference League: Σεζόν με 379 γκολ, 1 κάθε 36′, 2,48 ανά ματς

Συνολικά 379 γκολ σημειώθηκαν στο Conference League 2025/26 (51 στην 1η αγωνιστική, 34 τη 2η αγωνιστική, 47 την 3η αγωνιστική, 41 την 4η αγωνιστική, 42 την 5η αγωνιστική, 41 την 6η αγωνιστική, 46 στα ματς των playoffs, 41 στα ματς των «16», 26 στα προημιτελικά, 9 στα ημιτελικά), ήτοι 2,48 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 36 λεπτά, με τα περισσότερα (72) να έχουν σημειωθεί στο χρονικό διάστημα 46′-60′, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Η Κρίσταλ Πάλας έχει την καλύτερη επίθεση (26 γκολ)-3η η ΑΕΚ με 21-, η Σαχτάρ Ντόνετσκ την μεγαλύτερη κατοχή (61,9%), αλλά και τις περισσότερες σωστές μεταβιβάσεις (88,7%)-5η η ΑΕΚ με 85,3%-η Κρίσταλ Πάλας τις περισσότερες προσπάθειες (230)-5η η ΑΕΚ με 173-, η Κρίσταλ Πάλας έχει τα περισσότερα τάκλιν (217) αλλά και τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (593), καμία ομάδα δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε όλα τα ματς.

Ο Σαρ (Κρίσταλ Πάλας) είναι πρώτος σκόρερ (9 γκολ)-9ος ο Κοιτά με 4 γκολ-, Χόλσε (Σάμσουνσπορ) και Σμιτ (ΑΖ ‘Αλκμααρ) έχουν τις πιο πολλές ασίστ (από 5), ο Μίινανς (ΑΖ Άλκμααρ) τις περισσότρες προσπάθειες στην εστία (20), Ο Σαρ τα περισσότερα χιλιόμετρα (139,1)-9ος ο Πινέδα (114,9), τα περισσότερ τάκλιν (25) έχει ο Λεζέν (Ράγιο Βαγιεκάνο ), ο Γάλλος αμυντικό της ισπανικής ομάδας και τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (109), ο Λέμπαν (Τσέλιε) τις περισσότερες αποκρούσεις (47).