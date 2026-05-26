Τένις: Με Αρνάλντι στον δεύτερο γύρο ο Τσιτσιπάς

Ο Ματέο Αρνάλντι θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Ο 25χρονος Ιταλός, ο οποίος είναι Νο104 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στον πρώτο γύρο του φημισμένου τουρνουά γκραν σλαμ τον Ολλανδό Τάλον Χρίκσπουρ (Νο33 στον κόσμο και Νο29 στο κυρίως ταμπλό) με 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3, ύστερα από «μάχη» τεσσάρων ωρών κι ενός λεπτού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Τσιτσιπάς και Αρνάλντι έχουν τεθεί μια φορά αντιμέτωποι στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο Ρολάν Γκαρός του 2024.

Οι δύο τενίστες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της φάσης των «16», με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 και να προκρίνεται στα προημιτελικά.

