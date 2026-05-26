Τένις: Αποκλείστηκε ο Ντ. Μεντβέντεφ- Προκρίθηκε η Αρ. Σαμπαλένκα

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Μολονότι ήταν το Νο6 στο κυρίως ταμπλό (και Νο8 στην παγκόσμια κατάταξη), ο 30χρονος Ρώσος, έπεσε θύμα έκπληξης από τον Άνταμ Γουόλτον, ο οποίος μετέχει στο φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ με wild card.

Ο 27χρονος Αυστραλός, ο οποίος είναι Νο97 στον κόσμο, νίκησε ύστερα από αγώνα διάρκειας τριών ωρών και 22 λεπτών τον Μεντβέντεφ με 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4.

Στο μεταξύ, η Αρίνα Σαμπαλένκα άρχισε νικηφόρα τις προσπάθειές της στο τουρνουά της γαλλικής πρωτεύουσας. Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία είναι Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Ισπανίδας, Τζέσικα Μπούθας Μανέιρο με 6-4, 6-2 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα, η οποία πέρασε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό, ή τη Γαλλίδα, Έλσα Ζακεμό.

Τέλος, ο Μοϊζέ Κουαμέ πανηγύρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και, παράλληλα, την πρώτη νίκη του σε τουρνουά γκραν σλαμ. Ο 17χρονος Γάλλος κατέβαλε την αντίσταση του 37χρονου Κροάτη, Μάριν Τσίλιτς, ο οποίος το 2014 είχε κατακτήσει το τρόπαιο στο US Open, με 7-6(4), 6-2, 6-1.

Χάρη στη νίκη του, ο Κουαμέ έγινε ο δεύτερος νεότερος Γάλλος, που επικρατεί σε αγώνα μονού σε τουρνουά γκραν σλαμ στην επαγγελματική «εποχή» του τένις μετά τον Τιερί Τουλάσν.

