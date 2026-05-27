Τένις- Roland Garros: Πέρασε στο δεύτερο γύρο ο Γιανίκ Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο 2ο γύρο του Roland Garros, επικρατώντας του Γάλλου (Νο 171), Κλεμάν Ταμπούρ, με 6-1, 6-3, 6-4, μετά από δύο ώρες και οκτώ λεπτά αγώνα, σημειώνοντας την 30η συνεχόμενη νίκη του, αλλά και την 18η σερί τη φετινή χωμάτινη σεζόν.

Στον επόμενο γύρο ο Ιταλός πρωταθλητής θα παίξει με τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, ο οποίος κέρδισε τον Τζέικομπ Φίρνλεϊ με 6-2, 7-6(0) και 7-6(7). Ο Σίνερ τους τελευταίους μήνες έχει κατακτήσει όλα τα τουρνουά και συγκεκριμένα τα τρόπαια σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαϊάμι και Ρώμη.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ